ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ກຳຈັດເຄື່ອງກີດຂວາງທາງນ້ຳທີ່ຈີນໄດ້ວາງໄວ້ ສຳລັບຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຮືອປະມົງຟີລິບປິນເຂົ້າໄປໃນບຶງຫາດຊາຍ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.
ຖະແຫຼງການຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ “ປະຕິບັດງານພິເສດ” ເພື່ອກຳຈັດເຄື່ອງກີດຂວາງ ທີ່ຈີນນຳໄປວາງໄວ້ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນຍັງນຳວີດີໂອ ອອກເຜີຍແຜ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະນຸດກົບໄດ້ໃຊ້ມີດຕັດເຊືອກ ທີ່ຕໍ່ໃສ່ປ່ອມ.
ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານເອດວາໂດ ອາໂນ (Eduardo Ano) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ກ່າວວ່າ ເຄື່ອງກີດຂວາງຂອງຈີນ ລະເມີດຕໍ່ສິດໃນການຫາປາທີ່ມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນຂອງຟີລີບປິນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນ ບິນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ແມ່ນເປັນດິນແດນຂອງຈີນ.
ຈີນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເກາະຫາດຊາຍສກາໂບໂຣຈາກຟີລິບປິນໃນປີ 2012 ແລະອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນເກືອບທັງໝົດ.
ການອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນແມ່ນຮວມທັງຈາກປະເທດບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ.
ຂໍ້ມູນຈຳນວນນຶ່ງໃນເລື້ອງນີ້ ແມ່ນມາຈາກອົງການຂ່າວເອພີ, ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ແລະອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.