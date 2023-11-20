ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ ຈູເນຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມລັດຮາວາຍ ຈະພົບປະກັບພວກນາຍທະຫານອະວຸໂສສະຫະລັດແລະບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງຊາວຟີລິບປິນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານມາໂກສ ມີກຳນົດພົບປະໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບນາຍທະຫານອະວຸໂສສຸດຂອງສະຫະລັດໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ພົນເຮືອເອກຈອນ ອາກີລີໂນ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງຄາດວ່າຈະທຳການເຈລະຈາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະບົດບາດໃນການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງຟີລິບປິນກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລັດຮາວາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກແລະພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມຟີລິບປິນທີ່ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ.
ການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສະທ້ອນເປັນການສ່ວນໂຕສຳລັບທ່ານມາໂກສ ຜູ້ຊຶ່ງບິດາຂອງທ່ານ ມື້ລາງຈອມຜະເດັດການເຟີດີນານ ມາໂກສ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງລີ້ໄພຢູ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນການລຸກຮືຂຶ້ນເມື່ອປີ 1986.