ຟີລິບປິນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທ້າທາຍຍົ້ວຍຸ ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂຄສົກຂອງກອງທັບຟີລິບປິນກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງຈີນທີ່ວ່າ ມະນີລາລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງປັກກິ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ນັ້ນແມ່ນການກ່າວຫາເທື່ອຫຼ້າສຸດ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ໂດຍໄດ້ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າທາງທະເລ ຮວມທັງການກ່າວຫາວ່າຈີນໄດ້ໃຊ້ກຳປັ່ນແລ່ນເຂົ້າຕຳ ເຮືອຂົນສົ່ງສະບຽງຂອງຟີລິບປິນໃນເດືອນນີ້ ທີ່ມີຜູ້ບັນຊາການທະຫານຢູ່ໃນນັ້ນ.
“ຟີລິບປິນ ບໍ່ໄດ້ທ້າທາຍຍົ້ວຍຸ ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ” ທ່ານເມແດລ ອາກີລາ ກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດ PTV ຂອງລັດຖະບານຟີລິບປິນ.
“ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະພວກເຮົາມີແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຂອບເຂດຈຳກັດຂອງເຂດນ່ານນ້ຳແດນດິນພວກເຮົາ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມີສິດທິອະທິປະໄຕນັ້ນ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນ ປາກກະບອກສຽງຂອງພັກຄອມມູນິສຈີນ ຂຽນວ່າ ຟີລິບປິນແມ່ນກາງຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ທ້າທາຍຍົ້ວຍຸຕໍ່ຈີນ.
ນີ້ແມ່ນການປະພຶດ “ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ” ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໜັງສືພິມຂອງທາງການຈີນ ກ່າວຕື່ມ.
ທ່ານອາກີລາກ່າວວ່າ ກິດຈະກຳຂອງຟີລິບປິນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ກຳປັ່ນແລະການເດີນທາງໃນທະເລ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ທຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຕຳກັນທາງທະເລຂຶ້ນ.
“ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທຳການລ່ວງລະເມີດທັງໝົດ’ ທ່ານກ່າວເພີ້ມຕື່ມ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສະຖານທູດຈີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາກ່າວວ່າ ຟີລິບປິນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໂດຍສົ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໄປຍັງເກາະຫາດຊາຍໂທມາສທີສອງ ບ່ອນທີ່ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອຟີລິບປິນຄ້າງຫາດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.