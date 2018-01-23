ຟີລິບປິນ ຍົກລະດັບ ການເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ພູໄຟ ມາຢອນ ຫຼັງຈາກ ມີການເໜັງຕີງ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຟິລິບປີນ ໄດ້ເພີ້ມການເຕືອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນສຳຫຼັບພູໄຟ
ທີ່ຍັງມີການເໜັງຕີງຢູ່ ຫຼັງຈາກພູໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຂີ້ເທົ່າແລະກ້ອນຫີນ ຂຶ້ນສູ່ອາກາດ
ສູງຫຼາຍໆກິໂລແມັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພູໄຟມາຢອນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນເປັນການລະເບີດ
ທີ່ແຮງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ ພູໄຟທີ່ສູງ 2 ພັນ 462 ແມັດ ໄດ້ເລີ່ມສົ່ງລາວາຮ້ອນສີແດງພ້ອມທັງ
ຂີ້ເທົ່າ ແລະແກັສທີ່ມີຄວາມຮ້ອນແຮງຕະຫລອດກ້ອນຫີນຕ່າງໆ ຂຶ້ນສູ່ອາກາດເມື່ອເກືອບ
ສອງສັບປະດາຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.
ສະຖາບັນສຶກສາພູໄຟຂອງຟິລິບປີນ ໄດ້ເພີ້ມການເຕືອນກ່ຽວກັບພູໄຟມາຢອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ສູ່ລະດັບ 4 ຂອງຂອງການວັດແທກ ທີມີທັງໝົດ 5 ລະດັບ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງໄພ
ອັນຕະລາຍ ໃນການລະເບີດຂອງພູໄຟໜ່ວຍນີ້. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວຍັງຂະຫຍາຍເຂດ
ອັນຕະລາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພູມາຢອນອອກໄປອີກ ໃນລັດສະໝີ 8 ກິໂລແມັດ. ມີຜູ້ຄົນທີ່
ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 40 ພັນຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ໄປຍັງບ່ອນ
ທີ່ປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ພູໄຟມາຢອນ ມີຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ພູໄຟມາຢອນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 300 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງມະນີລາ
ແມ່ນ 1 ໃນພູໄຟ 22 ໜ່ວຍ ທີ່ຍັງມີການເໜັງຕີຢູ່. ພູໄຟມາຢອນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢ່າງນ້ອຍ
50 ຄັ້ງແລ້ວ ໃນຄວາມຊົງຈຳທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້ ແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນໃນປີ 1814
ເວລາເມືອງແຄກຊາວາ ໄດ້ຖືກຖົມດ້ວຍຂີ້ຕົມຂອງພູໄຟ ແລະມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ປະເທດຟິລິບປີນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ເຂດວົງແຫວນໄຟ ຫຼື “Ring of Fire,” ຊຶ່ງແມ່ນເສັ້ນ
ແຕກແຫງໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ທີ່ມັກພາໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະພູໄຟ
ລະເບີດນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ