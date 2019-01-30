ສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດມື ຢູ່ວັດອິສລາມແຫ່ງນຶ່ງ ທາງ
ພາກໃຕ້ຟິລິບປີນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງເທື່ອທີສອງຕໍ່ສະຖານ
ທີ່ທາງສາສໜາ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດໃນການປົກຄອງຕົນເອງຂອງຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນຂົງເຂດແຫ່ງນັ້ນ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃນຕອນເຊົ້າ ຢູ່ໃນ
ເມືອງຊຳບວນກາ ທີ່ໄດ້ປະນາມວ່າ “ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ” ໂດຍສະພາທ້ອງຖິ່ນ ຢູລາມາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການວາງລະເບີດຢູ່ໂບດ
ຄາໂທລິກສອງຄັ້ງ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເກາະໂຮໂລ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 21 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີ ຢູ່ເກາະໂຮໂລ
ແຕ່ບັນດາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນເຊື່ອວ່າ ເປັນນ້ຳ ມືຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອາບູ ງາຢັຟ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປັນ ພັນທະມິດກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນເປັນຜູ້
ໂຈມຕີ ດ້ວຍລະເບີດ ຫຼາຍຮ້ອຍເທື່ອ ລັກພາໂຕ ແລະຕັດຄໍຢູ່ໃນຂົງເຂດ ມາໄດ້ຫຼາຍ
ທົດສະວັດ.
ຜົນສຳເລັດໃນການລົງປະຊາມະຕິເມື່ອວັນທີ 21 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ແມ່ນອະນຸມັດໃຫ້
ເຂດພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ຄອບງຳໂດຍຊາວມຸສລິມ ມີສິດໃນການປົກຄອງຕົນເອງ
ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກນັ້ນ. ການລົງປະຊາມະຕິ
ນີ້ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂົງເຂດໃໝ່ ບັງໂຊໂມຣາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການເຈລະຈາລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ແລະພວກມຸສລິມແບ່ງແຍກດິນແດນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ກະບົດແບບນອງເລືອດ ມາ
ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ.
ການລົງປະຊາມະຕິແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນແຂວງຊູລູ ຊຶ່ງເປັນ
ທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມອາບູ ຊາຢັຟ ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນ
ໄດ້ມີການປະຕິເສດ ແຕ່ແຂວງຊູລູ ຍັງຈະເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງເຂດປົກຄອງໃໝ່
ດັ່ງກ່າວ.
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