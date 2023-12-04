ຟີລິບປິນກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີເຮືອຈີນຫຼາຍກວ່າ 135 ລຳໄດ້ພາກັນ “ໄປຈັບກຸ່ມກັນ” ທີ່ເກາະຫີນປະກາລັງແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວເຖິງ ການມີໜ້າເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງເຮືອຈີນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ເຮືອຈີນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈອດ “ແບບຫ່າງໆແລະກະຈັດກະຈາຍ” ໄປຕາມເກາະຫີນປະກາລັງວິດຊັນ (Whitsun Reef) ທີ່ມີຮູບແບບບູມເມີແຣງ ຊຶ່ງຟີລິບປິນເອີ້ນວ່າ ເກາະຫີນປະກາລັງຈູລຽນ ຟີລິບ (Julian Filipe Reef) ປະມານ 320 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງເກາະປາລາວານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ.
ເກາະຫີນປະກາລັງວິດຊັນ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງຈາກເກາະຮາຍນັງ ຊຶ່ງເປັນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈີນທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກິໂລແມັດ.
ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ນັບມີ “ເຮືອທະຫານບ້ານທະເລຈີນ” 111 ລຳ ເມື່ອວັນທີ 13 ພະຈິກ. ເວລາໜ່ວຍຍາມຝັ່ງສົ່ງກຳປັ່ນລາດຕະເວນ 2 ລຳໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຈຳນວນເຮືອຈີນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ “ຫຼາຍກວ່າ 135 ລຳແລ້ວ” ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງກ່າວ.
“ບໍ່ມີຄຳຕອບໃດໆ ຕໍ່ການສົ່ງວິທະຍຸ ຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິປິນ ໄປຍັງເຮືອທະຫານບ້ານຈີນ ຊຶ່ງເວລານີ້ກະວ່າໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 135 ລຳ ທີ່ພາກັນຈອດແບບຫ່າງໆ ແລະກະຈັດກະຈາຍ ໄປທົ່ວເກາະຫີນປະກາລັງຈູລຽນ ຂອງຟີລິບ” ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປີນກ່າວ ໃນການອະທິບາຍເຖິງການມີໜ້າ “ແບບໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ” ແລະ “ຜິດກົດໝາຍ” ນັ້ນ.
ສະຖານທູດຈີນ ຢູ່ມະນີລາ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃດໆ ຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ປັກກິ່ງ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ຮວມທັງ ເຂດນ່ານນ້ຳແລະເກາະດອນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຄມຝັ່ງຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການຕັດສິນຂອງສານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເວົ້າວ່າ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຕົນນັ້ນ ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ.