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ກະບົດມຸສລິມ ເສີມກຳລັງ ຢູ່ຟິລິບປີນ ຫຼັງຈາກ ເສຍໄຊ ໃນສົງຄາມ ເປັນເວລາ 5 ເດືອນ

ຄົນຜູ້ນຶ່ງກຳລັງເວົ້າໂທລະສັບມືຖື ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງກາຍ ຮ້ານຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ປິດລົງ ທີ່ມີການຂຽນໃສ່ຝາວ່າ ມອດທ໌ ໄອຊິສ.

ພວກ​ກະບົດ​ມຸສລິ​ມກຸ່ມນຶ່ງ ພວມເສີມກຳລັງຢູ່​ໃນ​ຟິລິບ​ປີ​ນ ໃນອັນ​ທີ່​ອາດ​ຈະນຳ​ໄປ​ສູ່
ການ​ສູ້​ລົບ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມຫ້າ​ເດືອນ ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້.

ທຸງຂອງລັດອິສລາມ ທີເຫັນປັກຕິດກັບຖັງນໍ້າມັນ ລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັບລັດຖະບານປີກາຍນີ້ ໃນເມືອງມາຣາວີ.
ທຸງຂອງລັດອິສລາມ ທີເຫັນປັກຕິດກັບຖັງນໍ້າມັນ ລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັບລັດຖະບານປີກາຍນີ້ ໃນເມືອງມາຣາວີ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ກຸ່ມ​ມອດທ໌ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສະໜັບສະໜູນລັດ​ອິສລາມ ອັນເປັນແນວ​ໂຮມ
ມຸສລິມຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດຖະບານ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່ສົງຄາມ​ໃນເມືອງ​ມາຣາວີ ​ທາງພາກ​ໃຕ້​ ​ຂອງປະເທດ
ນັ້ນ ໄດ້​ຕັ້ງຄ້າຍໃໝ່ນ້ອຍໆ 10 ແຫ່ງຢູ່​ນອກ​ເມືອງດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ການ​ສູ້​ລົບ ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ
​ລົງ​ໃນເດືອນ​ຕຸລາປີກາຍ ອີງຕາມ​ແວັບໄຊ​ແຣັບ​ປເລີຂອງ​ຟິລິບ​ປິນທີ່ລາຍງານໃນ​ອາທິດ
​ນີ້. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ມີສະມາຊິກ​ປະມານ 300 ຄົນ.

ພວກທະຫານລັດຖະບານ ທີ່ເຫັນຢູ່ເທິງລົດທະຫານ ລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັບກຸ່ມມອດທ໌ ໃນເມືອງ ມາຣາວີ ປີກາຍນີ້.
ພວກທະຫານລັດຖະບານ ທີ່ເຫັນຢູ່ເທິງລົດທະຫານ ລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັບກຸ່ມມອດທ໌ ໃນເມືອງ ມາຣາວີ ປີກາຍນີ້.

​ແວັບ​ໄຊ​ຂອງທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຟິລິບ​ປີນ​ກຳລັງ​ກະກຽມ​ທີ່ຈະທຳ
​ການໂຈມ​ຕີ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ. ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ​ເດືອນ​ມັງກອນຜ່ານມານີ້ກຳລັງ​ທະຫານຟີລິບປິນໄດ້
ເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ້າຍ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ມາຣາວີ ເພື່ອ "ເປັນຖານ​ທັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງດັ່ງກ່າວ
ສຳລັບ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມມອດທ໌ ກັບຄືນມາ ທີ່​ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນຈາກກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍລັດ
ອິສລາມັ້ນ.”

ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປີນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ (ກາງ) ກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມທະຫານ ທີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການສູ້ລົບກັບກຸ່ມມອດທ໌.
ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປີນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ (ກາງ) ກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມທະຫານ ທີໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການສູ້ລົບກັບກຸ່ມມອດທ໌.

ພວກນັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ສົງຄາມໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​ ໄດ້​ສັງຫານສະມາຊິກ ​ທີ່​ສຳຄັນໆ​ຂອງ​
ຄອບຄົວ​ມອດທ໌ ພ້ອມ​ທັງ​ຫົວໜ້າພວກ​ນັກ​ລົບປະມານ 900 ຄົນ​ ຂອງ​ຈຳນວນທັງ​ໝົດ
1,127 ຄົນ ແຕ່​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ພວກທີ່​ລອດ​ຊີວິດມາໄດ້ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ. ການເລີ້ມປາ
ກົດຕົວຄືນໃໝ່ຂອງພວກເຂົາສະ​ແດ​ງໃຫ້ເຫັນວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ ຕໍ່ການເຂົ້າຄວບຄຸມ
ທາງດ້ານການ​ເມືອງ ​ຢູ່​ທີ່ເກາະມິນ​ດາ​ນາວ ຊຶ່ງເປັນເຂດ ທີ່ເຄີຍປົກຄອງຕາມປະຫວັດ
ສາດໂດຍ​ຊາວມຸສລິມ ໃນຟິລິບ​ປີນ ​ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ນັບຖື ສາສະໜາຄຣິສນັ້ນ
ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ​ເຖີງ​ແມ່ນໄດ້​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາ​ຍທົດ​ສະ​ວັດ. ປະມານ
121,000 ຄົນ​ ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ຈາກ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ຢູ່​ໃນ​ເກາະ​ມິນ​ດາ​ນາວ ນັບ​ແຕ່​ຊຸມປີ
1960 ເປັນຕົ້ນມາ.

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