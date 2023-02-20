ປະທານາທິບໍດີ ມາຣໂກສ ຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ແສງເລເຊີຂອງຈີນ ບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາ ປ້ອງກັນປະເທດ ກັບສະຫະລັດ

ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິປິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ໃຊ້ແສງເລເຊີລະດັບຂອງກອງທັບ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕາຂອງພວກລູກເຮືອກຳປັ່ນລາດຕະເວນຂອງຟີລິບປິນບາງຄົນບອດຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສຳລັບທ່ານ ທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຮຸກຮານເຊັ່ນນັ້ນ ຄວນຍຸຕິ.
ປະທານາທິບໍດີ ເຟີດີນານ ມາຣໂກສ ຈູເນຍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຊຶ່ງທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ວ່າການຮຸກຮານທີ່ທະວີຂຶ້ນ ແລະການລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາໃນນ່ານນ້ຳຂອງ ຟີລິບປິນໂດຍໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ, ກອງທັບເຮືອຂອງປັກກິ່ງ ແລະໝູ່ເຮືອຫາປາຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນນັ້ນ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັບປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
“ເຖິງຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນເປັນແສງເລເຊີລະດັບກອງທັບທີ່ໄດ້ສ່ອງໃສ່ໜ່ວຍ ຍາມຝັ່ງຂອງພວກເຮົາກໍຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບການນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ມາຣໂກສ ທີ່ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຄັ້ງທຳອິດຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບເຫດການ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງສອງລຳຂອງຈີນ ແລະກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງ ຟີລິບປິນ ໃກ້ກັບເຂດໝູ່ເກາະ ທອມມັສ ທີສອງ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳຖາມນັ້ນ, ທ່ານມາຣໂກສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງວ່າ ການນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາປີ 1951 ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ທະວີຂຶ້ນ.
ທ່ານ ມາຣໂກສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຣີສອດຂອງເມືອງ ບາກຽວ (Baguio) ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ໜ້າບັນດານັກຮຽນນາຍຮ້ອຍ ແລະບັນດາອະດີດນາຍຮ້ອຍທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບວິທະຍາ ການທະຫານຂອງຟີລິບປິນ ແລະໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳປະຕິຍານທີ່ຈະປ້ອງກັນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດຊາດ ທ່າມກາງຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃໝ່ກ່ຽວກັບດິນແດນກັບຈີນ.
“ປະເທດນີ້ຈະບໍ່ສູນເສຍແມ່ນແຕ່ນິ້ວດຽວຂອງດິນແດນພວກເຮົາ” ທ່ານ ມາຣໂກສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສຽງຕົບມື. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປ້ອງກັນຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ ແລະກົດໝາຍສາກົນ.”
ທ່ານ ມາໂກສ ກ່າວໂດຍບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັບປະ ເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”