ການລະເບີດຂຶ້ນຂອງພູໄຟທາລ ຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບນິ້ງແລ້ວ ແລະປາກົດວ່າ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ອີງຕາມທາງການຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນ ໄດ້ຍົກເລີກຄຳສັ່ງເກືອບທັງໝົດ ທີ່ໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ກໍເຕືອນວ່າ ພົນລະເມືອງທັງຫຼາຍ ໃຫ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍ້າຍໜີອອກໃນທຸກເມື່ອ.
ສັນຍານເຕືອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວ ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນມາເລື້ອຍໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ພູໄຟທາລ ໄດ້ພົ່ນຂີ້ເຖົ່າແລະຂີ້ເຖົ່າແຫຼວ ຫຼື ລາວາຮ້ອນອອກມາ ເມື່ອສອງສັບປະດາກ່ອນ ຊຶ່ງໄດ້ກົດດັນ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 135,000 ຄົນ ໃຫ້ພາກັນຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ພັກຊົ່ວຄາວແຫ່ງຕ່າງໆ ຍ່ອນຢ້ານວ່າ ການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ຈະຕິດຕາມມາ.
ອົງການຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂີ້ເຖົ່າ ແລະອາຍແກັສທີ່ພົ່ນອອກມາ ໄດ້ຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆນັ້ນ ເປັນສັນຍານຂອງ “ການຫລຸດລົງເປັນທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການລະເບີດຂຶ້ນທີ່ອັນຕະລາຍ” ຊຶ່ງນຳພາໃຫ້ພວກເພິ່ນຍົກເລີກການເຕືອນລົງໜ້ອຍນຶ່ງ.
ຜົນກະທົບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການລົດລະດັບແຈ້ງເຕືອນ ເປັນການຍົກເລີກຄຳສັ່ງເກືອບໝົດທຸກເມືອງ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດວົງແຫວນພູໄຟດັ່ງກ່າວ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກາງທະເລສາບ.