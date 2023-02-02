ຟີລິບປິນ ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບສະຫະລັດ ສາມາດໃຊ້ຖານທັບ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ສະຫະລັດ ແລະຟີລິບປິນ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງໃນວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ຈະໃຫ້ກອງ ທັບສະຫະລັດ ສາມາດໃຊ້ສະຖານທີ່ໃໝ່ 4 ແຫ່ງຂອງກອງທັບຟີລິບປິນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ປະເທດທັງສອງ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ເຈາະຈົງກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ທີ່ກ່າວມານັ້ນໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກມັນເປັນ “ເຂດຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ.”
ການຂະຫຍາຍໂຕ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼື EDCA, ເຊິ່ງລວມທັງຖານທັບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 5 ແຫ່ງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍວ່າ “ການເພີ້ມສະຖານທີ່ EDCA ໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດຢູ່ໃນຟີລິບປິນ ມີຄວາມໄວຂຶ້ນ, ແລະຕອບສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍອື່ນໆຮ່ວມກັນ.”
ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ຍາວນານທັງສອງ ພະ ຍາຍາມຮັບມືຕໍ່ການສະແດງອອກແບບມີຄວາມໝັ້ນໃຈເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ກ່ອນການປະກາດດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະ ລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ບອກກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານເຟີດິນານ ມາໂກສ ຈູເນ່ຍ ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດແມ່ນ ເພື່ອເສີມສ້າງການພົວພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຟີລິບປິນ “ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທຸກໆທາງ,” ແລະເພື່ອເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງທັບຟີລິບປິນ.
ທ່ານມາໂກສກ່າວວ່າ ອະນາຄົດຂອງປະເທດຟີລິບປິນ ແລະພູມິພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ “ຈະຕ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼອດເວລາ ເພາະ ວ່າປະເທດພັນທະມິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ.”