ຟີລິບປິນ ກ່າວປະນາມຈີນ ຕໍ່ 'ການກະທຳທີ່ເປັນການບີບບັງຄັບ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ' ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຟີລິບປິນ ໃນວັນສຸກນີ້ ໄດ້ກ່າວປະນາມໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ຕໍ່ "ການກະທຳທີ່ເປັນການບີບບັງຄັບ ແລະການຊ້ອມລົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ", ລວມທັງການໃຊ້ທໍ່ສີດນໍ້າຄວາມດັນສູງຂະໜາດໃຫຍ່ ສີດໃສ່ເຮືອລຳໜຶ່ງຂອງຕົນ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງພາລະກິດການສະໜອງສະບຽງເພີ້ມຕື່ມ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ການກະທຳຂອງຈີນ, ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ, ບໍ່ພຽງແຕ່ "ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ", ແຕ່ຍັງ "ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມ ແລະ ຄວາມສົງໄສ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ຄວາມຈິງໃຈຂອງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາໂດຍສັນຕິ."
ພາລະກິດການສະໜອງສະບຽງເພີ້ມຕື່ມ ຕາມປົກະຕິ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພວກທະຫານຟີລິບປິນ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ເທິງກຳປັ່ນລົບທີ່ເປ່ເພຊຸດໂຊມ ເຊິ່ງເກຍຕື້ນຢູ່ເກາະຫາດຊາຍ ໂທມັສ ທີ່ສອງ (Second Thomas Shoal), ອັນເປັນເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຮ້ອນແຮງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມະນີລາເອີ້ນວ່າ ອາຢູກິນ (Ayungin) ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ Renai Reef ໃນຈີນ.