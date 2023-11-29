ລັດຖະບານຟີລິບປິນແລະພວກກະບົດຄອມມູນິສ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄືນໃໝ່ ເພື່ອຍຸຕິນຶ່ງໃນການກໍ່ກະບົດຂອງພວກນິຍົມເໝົາເຊຕຸງ ທີ່ດົນນານທີ່ສຸດໃນໂລກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 1969 ແລະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຄອມມູນິສໃນໂລກ ໄດ້ພົບພໍ້ ບ່ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໃນການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງພວກຄົນຮັ່ງມີ ແລະຄົນທຸກຍາກ ຢູ່ໃນຟີລິບປິນ.
ໃນຈຸດສູງສຸດ ເມື່ອຊຸມປີ 1980 ກຸ່ມກະບົດ ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນມີພວກນັກລົບຢູ່ 26,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ພວກທະຫານກ່າວວ່າ ເວລານີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອຢູ່ບໍ່ຮອດ 2,000 ຄົນ.
ລັດຖະບານຂອງຟີລິບປິນທີ່ຕິດຕໍ່ກັນມາຫຼາຍສະໄໝ ໄດ້ເປີດການເຈລະຈາກັບພວກກະບົດຄອມມູນິສ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງທາງການເມືອງຂອງພວກເຂົາ ແນວໂຮມປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ຫຼື NDF ຊຶ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ເນເທີແລນ.
ຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອຫຼ້າສຸດນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ໄດ້ມີການຫາລືແບບບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ເນເທີແລນແລະນໍເວ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2022 ແລະໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍລັດຖະບານນໍເວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.