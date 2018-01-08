ສອງປະເທດໃຫຍ່ ໃນເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລວມຕົວກັນ ເພື່ອປາບປາມພວກ IS

ສອງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄື ຟີລິບປິນ ກັບ ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ໄດ້ລວມກຳລັງກັນ ເພື່ອຍຸຕິ ພວກສະໜັບສະໜູນກຸ່ມລັດອິສລາມ ຈາກການເດີນ
ທາງຂ້າມເຂດຊາຍແດນທະເລທີ່ບໍ່ມີການເຝົ້າຍາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມກະບົດຫົວຮຸນ
ແຮງຕ່າງໆໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານນາງ ເຣັດໂນ ມາຊູດີ ໄດ້ພົບປະກັບ
ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໃນເມືອງ Davao ທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ປະເທດ ຟີລິບປິນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອການເຈລະຈາ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ ການຍຸຕິໄພຂົ່ມຂູ່.
ທ່ານ ດູເຕີເຕ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະ
“ຍົກສູງ ການຮ່ວມມື” ກ່ຽວກັບ “ຄວາມປອດໄພທາງທະເລ” ແລະ “ລົບລ້າງລັດທິກໍ່
ການຮ້າຍ,” ອີງຕາມການກ່າວໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອ
ນຫຼວງ ມະນີລາ.
ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ມີປະຊາຊົນຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ກັນວ່າ ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກລັບຂອງພວກສະໜັບສະໜູນລັດອິສລາມ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກ ມີຖິ່ນຖານໃນປະເທດ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ. ໃນປີ 2016
ກຸ່ມລັດອິສລາມ, ຫຼື IS ໄດ້ເລືອກເອົາກະບົດ ຟີລິບປິນ ຄົນນຶ່ງ, ເຊິ່ງຫາກໍຖືກຂ້າຕາຍ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອີງ
ຕາມການກ່າວຂອງອົງການສືບລັບ SITE ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມລັດອິສລາມຊາວ ອິນໂດເນເຊຍ ບາງຄົນໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງຂ້າງ
ກຸ່ມກະບົດຕ່າງໆຂອງ ຟີລິບປິນ ໃນການເຮັດສົງຄາມ 5 ເດືອນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຟີລິບ
ປິນ ໃນປີກາຍນີ້.
ເວັບໄຊທ໌ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ປະທານາ ທິບໍດີ ດູເຕີເຕ ກ່າວ
ວ່າ ທ່ານຢາກຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງທະເລ ໃນການຮ່ວມມືກັບ
ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ເດີນ
ທາງເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກປະເທດ ແມ່ນກະທັ່ງມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງກອງທັບ ເພື່ອ
ຕາມລ່າ ຫາສະມາຊິກກໍ່ການຮ້າຍພວກນີ້ຢູ່ກໍຕາມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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