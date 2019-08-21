ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຟີ​ລິບ​ປິນ ມີ​ຄວາມເຊື່ອ​ຖື​ ຕໍ່ ຈີນ ຫຼຸດ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ຮອບ​ນຶ່ງ​ປີ ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ ທາງ​ທະ​ເລ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ຈັບ​ໝາກ​ປູມ​ເປົ້າ ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຕໍ່​ຕ້ານ ຈີນ ໃນ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ ໃກ້​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຟີ​ລິບ​ປິນ. 22 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ສາຍ​ພົວ​ພັນ ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ-ຟີ​ລິບ​ປິນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສັນ​ຍານຂອງ​ການ
ປ່ຽນແປງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສອງປະເທດໄດ້ເປັນມິດກັນໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການ
ສຳຫຼວດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ຟີລິບປິນ ເຊື່ອຖືປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ມີອິດທິ
ພົນໃນ ເອເຊຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຊ່ຳໃດ.

ສະ​ຖາບັນ​ Social Weather Station ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ຖາ​ບັນການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສັງ​ຄົມໃນ​
ນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຳຫຼວດນັ້ນ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກໃໝ່ໃນ
ເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຕົກລົງຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຮອບ
ນຶ່ງປີ. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ 51 ເປີເຊັນຮູ້ສຶກ “ເຊື່ອຖືເລັກນ້ອຍ” ແລະ 27 ເປີເຊັນໄດ້ໃຫ້
“ຄວາມເຊື່ອຖື” ໃນ ຈີນ ຫຼາຍ.

ການ​ສຳຫຼວດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທີ່​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນຕົວ​ລິ​ເລີ່ມ​ຂອງ​ຄວາມ​
ຄິດເຫັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນັ້ນ, ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວ
ກັບ ການກົດດັນຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ ຟີລິບປິນ ກ່ຽວກັບ ການອ້າງກຳມະສິດທີ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າ ຄົນຈີນ ມີອຳນາດ ໃນດ້ານເສດ
ຖະກິດຫຼາຍໂພດ, ປະຊາຊົນ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສຽງອາເມຣິກາ ໃນສັບປະດານີ້.

ກຳ​ປັ່ນ ຈີນ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ລຳ ໄດ້​ແລ່ນ​ຜ່ານ ​ໃກ້​ກັບພວກ​ໝູ່​ເກາະຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ ຟີ
ລິບປິນ ໃນໝູ່ເກາະ ສແປຣັດລີ (Spratly) ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ
ຂອງປີນີ້. ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ເຮືອຫາປາຂອງ ຈີນ ໄດ້ຕຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເຮືອຂອງ ຟີລິບປິນ ຈົມຢູ່ໃກ້ກັບເຂດນ້ຳ Recto Bank ຂອງທະເລທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັ້ງໃຈຂັບເຮືອຕຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ລາຍງານ ພິເສດ

ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ມີລາຍງານຕື່ມ

Recommended

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG