ຟິລິບປີນ ຕ້ອງການຢາກຈະໃຫ້ມີສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ
ກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນໃນຍຸກຫລັງອານາ
ນິຄົມ ທີ່ Manila ໄດ້ປະປ່ອຍໄປໃນປີກາຍນີ້, ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ກ້ຳເກິ່ງ ໃນການກາງຕໍ່ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກເພື່ອນໃໝ່ ກໍຄືປະເທດຈີນ ນັ້ນ.
ຟິລິບປີນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຕ້ອງການ “ຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ີຈະເພີ່ມການຮ່ວມມີືທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ກັບສະຫະລັດ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງສາຍພົວພັນໂດຍທົ່ວໄປ
ລະຫວ່າງກັນ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງຟິລິບປິນ
ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນໜ້າ website ຂອງຕົນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້. ການມີສາຍພົວພັນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ແມ່ນຈະ
ກວ້າງໄກໄປກວ່າເລື່ອງການຮັກ ສາຄວາມປອດໄພ.”
ການປັບປຸງສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ ຟິລິບປີນ ກັບ ສະຫະລັດ
ຈະປົວແປງບາດແຜ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ Rodrigo Duterte ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງເປັນ
ປະທານາທິບໍດີ ໃນ Manila ໃນປີກາຍນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານ Duterte ໄດ້ຂຶ້ນສຽງ
ຄັດຄ້ານການຕຳໜິຕິ ຕຽນຂອງສະຫະລັດ ໃນການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ
ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຫຼຸດການລາດຕະເວນທາງທະເລລົງ. ທັງສອງແມ່ນເປັນພັນທະມິດ
ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນຢ່າງແຂງຂັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນສຸດລົງ ໃນການ
ປົກຄອງແບບອານານິຄົມຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 1946.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຊຸກຍູ້ໃໝ່ໃນດ້ານສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແມ່ນການຈັດສັນ ຂອງບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ ຊຶ່ງມັນຄືວ່າ ເປັນການໃຫ້ເວລາ
ລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານ Duterte ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕອນທຳອິດນັ້ນ ແລະຄວາມ
ທົດລອງ ແມ່ນປະກອບສ່ວນໃນຖາ ນະທີ່ເຄີຍເປັນແບບສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ,”
ນັ້ນ ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ Christian de Guzman ຮອງປະທານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ອະວຸໂສ ຂອງອົງການຊັ່ງຊາຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດ Moody ໃນສິງ
ກະໂປ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Peter Cayetano ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີ
ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເວລາທ່ານໄດ້ພົບ ກັບສະມາຊິກ
ສະພາສູງ Cory Gardner ປະທານຄະນະອະນຸກຳມະການ ສາຍພົວພັນກັບຕ່າງ
ປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ຂອງສະຫະລັດ ໃນວໍຊີງຕັນ
ໃນສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
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