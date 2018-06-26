ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປີນ ທ່ານໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ່ ໄດ້ປະຕິປະເສດທີ່ຈະຖອນຄຳເວົ້າ ທີ່ເປັນເລື້ອງນອງນັນ ທີ່ກ່າວວ່າ ພະເຈົ້າແມ່ນ “ໂງ່ຈ້າ.”
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ພິທີແຫ່ງນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານດູເຕີເຕ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຖືກຕຳໜິຕິຕຽນ ຈາກບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ແລະທາງການ
ເມືອງ ໃນການຖະແຫຼງການ ຂອງທ່ານໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໃນອັນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ສະຫຼຸບວ່າ ພະເຈົ້າຕ້ອງແມ່ນ “ລູກໝາແມ່” ແລະ “ໂງ່ຈ້າ,” ຖ້າຫາກວ່າ ຕຳນານ
ການສ້າງໂລກຂອງເພິ່ນ ທີ່ມີອາດຳ ແລະອີບວ໌ ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງນັ້ນ.
ທ່ານດູເຕີເຕ່ ໄດ້ຖືກຖາມ ໃນກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້
ກ່ຽວກັບຕຳນານຂອງການສ້າງໂລກ ແລະຖືກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ ພະເຈົ້າຈຶ່ງສ້າງ
ອາດຳ ແລະອີບວ໌ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົ້າເຈົ້າ ຫລົງຜິດໃນຕັນຫາ ທີ່ທຳລາຍ
ຄວາມງາມບໍລິສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ແມ່ນໃຜ ເປັນພະເຈົ້າທີ່ໂງ່ຈ້ານີ້? ສະນັ້ນ ລູກໝາແມ່ ຜູ້ນີ້ ແມ່ນໂງ່ຈ້າແທ້ໆ,” ນັ້ນ ຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວໄວ້. ທ່ານດູເຕີເຕ່ໄດ້ເສຍໃຈກັບບາບຂອງອາດຳແລະອີບວ໌
ໃນກົດຂອງສາສະໜາຄຣິດ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ພວກທີ່ສັດທາທັງຫຼາຍ ຈາກຄວາມດີງາມນີ້.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບເລື້ອງນີ້ດອກ ແຕ່ວ່າ ບັດນີ້
ພວກທ່ານໄດ້ຖືກດ່າງພ້ອຍຈາກບາບດັ່ງເດີມນີ້...ສະນັ້ນມັນແມ່ນສາສະໜາຫຍັງ
ກັນແທ້? ນັ້ນລະແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາບໍ່ໄດ້, ມັນແມ່ນຄຳສັນນິດຖານ
ທີ່ໂງ່ຈ້າທີ່ສຸດ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານດູເຕີເຕ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື້ອງສະເພາະ
ເຈາະຈົງທີ່ວ່າ ການມີປະຕິສຳພັນຂອງພະເຈົ້າ ແລະຈະບໍ່ຖອນຄຳເວົ້າໃດໆກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້. “ພະເຈົ້າຂອງພວກທ່ານ ບໍ່ແມ່ນພະເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເພາະວ່າພະເຈົ້າ
ຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນໂງ່ຈ້າ. ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທ່ານມີ ສະຕິສຳປະຊັນຍະ,”
ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ພະສັງຄະລາດ ອາຕູໂຣ ບັສເຕັສ ເອີ້ນປະທານາທິບໍດີວ່າ ແມ່ນ “ຜີບ້າ” ແລະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ ປະເທດນີ້
ໃຫ້ພາວະນາເພື່ອຍຸຕິ “ການສົບປະມາດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ແລະການປົກຄອບແບບ
ຜະເດັດການ” ຂອງທ່ານດູເຕີເຕ່.
“ການຕໍ່ຕ້ານພະເຈົ້າ ແລະຕໍ່ພະຄຳພີໄບໂບລ ຂອງທ່ານດູເຕີເຕ່ ແມ່ນໄດ້ເຜີຍ
ໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ທ່ານມີປະສາດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ເປັນບ້າ, ແລະບໍ່ມີສະຕິສຳປະ
ຊັນຍະ ທີ່ຜິດແປກແຫວກແນວ ຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະທານາ
ທິບໍດີ ຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ ແລະປະເທດທີ່ນັບຖືກສາສະໜາຄຣິດນີ້,” ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງພະສັງຄະຣາດບັສເຕັສ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງປານຟີໂລ ລັກສັນ ຊຶ່ງອະດີດຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແລະຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານດູເຕີເຕ່ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານດູເຕີເຕ່ ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື້ອງພະເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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