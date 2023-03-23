ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປີນ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ ຈູເນຍ ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ຂອງຖານທັບໃໝ່ ໔ ແຫ່ງ ທີ່ຈະເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ເພື່ອສັບປ່ຽນໝູນວຽນກັນມາປະຈຳການ ຈະມີການເປີດເຜີຍໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານມາໂກສກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຖານທັບໃໝ່ບາງແຫ່ງ ຈະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ພາກໃຕ້ ແລະແຂວງປາລາວານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຍັງກ່າວວ່າ ຖານທັບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງຟີລິບປິນໃນການປ້ອງກັນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຕົນ ຮວມທັງເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງ ເກາະລູຊອນ ອັນເປັນເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຟີລິບປິນ ແລະໃກ້ທີ່ສຸດກັບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນເກາະປົກຄອງຕົນເອງ ທີ່ປັກກິ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນນັ້ນ.
ການຂະຫຍາຍການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ເພີ້ມການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຮອບດ້ານ ສະບັບປີ ໒໐໑໔ ຊຶ່ງຮວມທັງຖານທັບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໕ ແຫ່ງ.
ການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດພັນທະມິດທີ່ມີມາເປັນເວລາຊ້ານານທັງສອງ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອຕ້ານຢັນການເອົາທ່າທີແບບໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະການເອົາມາດຕະການຂອງປັກກິ່ງໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ ເຮັດໃຫ້ “ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ” ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຍ້ອນການມີໜ້າທາງດ້ານທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຟີລິບປິນ.
ຖານທັບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນຂອງຟີລິບປິນ ທີີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຖານທັບໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຕ້ຫວັນ.
ປະທານາທິບໍດີມາໂກສກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຖານທັບໃໝ່ ແລະວ່າ “ເປັນຫຍັງຄວາມຈິງແລ້ວມັນຈະມີຜົນດີຕໍ່ບັນດາແຂວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”