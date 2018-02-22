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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ປ. ຟິລິບ​ປີນ ຂີດເສັ້ນ ການຮ່ວມມື ທາງທະເລ ກັບຈີນ ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ

ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບ​ປີນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ພວມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ (ASEAN) ທີ່ເມືອງ Pasay, ກຳແພງນະຄອນ ມະນີລາ, ຟິລິບ​ປີນ, 14 ພະຈິກ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບ​ປີນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ​ໄດ້​ກ່າວຢ້ຳເຖິງເລື່ອງເຂດແດນ ​
ໃນ​ການ​ຂະຫຍາຍມິດຕະພາບຢ່າງວ່ອງໄວຂອງທ່ານ​ກັບຈີນ ​ໂດຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈີນ
ດຳເນີນກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ ຢູ່​ນອກຝັ່ງ​ ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ ​ແລະຢືນຢັດໃຫ້​ປັກ​ກິ່ງ
ຫຼີກລ່ຽງການກໍ່ສ້າງ​ໃໝ່ ​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານນ້ຳ ​ທີ່​ມີ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງກັນ​ນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນ​ປີ 2016 ​ໂດຍ​ທີ່ໄດ້
ສ້າງ​ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ​ກັບ​ຈີນ ຊຶ່ງຈີນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ໃນການກູ້ຢືມ​ເງິນ​
ການ​ຊ່ອຍເຫຼືອລ້າ ​ແລະ​ການ​ລົງທຶນ ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ແທນນັ້ນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ
6 ເດືອ​ນກຸມພາຜ່ານ​ມາ​ນີ້ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ຈະບໍ່​ສາມາດປ່ອຍໃຫ້​ເຮືອ​ຕ່າງ​ດ້າວ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ສຳ​ຫຼວດໃນເຂດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Philippine Rise ຊຶ່ງເປັນ​ເຂດ​ທີ່ຮາບພຽງທີ່​ອຸດົມ
ສົມບູນໃຕ້​ນ້ຳ​ນັ້ນ ນອກເກາະ Luzon ທາງ​ພາກຕາ​ເວັນຕົກສຽງ​ເໜືອຂອງ​ນະຄອນ
ຫຼວງ​ມະນີ​ລາ. ທ່ານ​ເຄີຍອະນຸຍາດ ໃຫ້​ຈີນສຳ​ຫຼວດ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນມາກ່ອນ ໃນ​ຫຼາ​ຍໆ​ເດືອນ
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ທ້າຍ​ປີ 2016.

ແຜນທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນການອ້າງເອົາ ກຳມະສິດ
ແຜນທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນການອ້າງເອົາ ກຳມະສິດ

ໃນ​ນຶ່ງສັບປະດາຕໍ່​ມາ ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໜ້າ​ເວັບໄຊຂອງປະທານາທິ
ບໍດີວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລັດຖະບານ “ຄັດຄ້ານ​ແລະ​ບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ຊື່​ທີ່ເປັນພາສາ​ຈີນ” ​ໃນ​ເຂດ
ຮາບພຽງ 5 ແຫ່ງ.

ແລະໃນມື້ວັນສຸກຜ່ານມາ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ທັງສອງ
ຝ່າຍພວມຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດຮ່ວມ ຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ແຕ່
ລະຝ່າຍຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດນັ້ນ. ຈີນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການຫາລືດັ່ງກ່າວ
ນີ້ວ່າ ຈະບໍ່ສ້າງສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍ
ຝ່າຍ ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໃນປີ 2002 ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຟີລິບປິນ ທີ່ໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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