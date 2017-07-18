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ປ. ຟິລິບ​ປີນ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຕໍ່​ເວລາ ​​ການ​ໃຊ້ ກົດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເສິກ ໃນເກາະ Mindanao

ທະຫານຟິລິບປີນ ຢູ່ໃນທ່າຕຽມພ້ອມ ໃນການປະຕິບັດງານ ເພື່ອກວາດລ້າງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນເມືອງ Marawi ເທິງເກາະ Mindanao ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, 6 ມິຖຸນາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບ​ປີນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ​ໄດ້​ຂໍຮ້ອງ​ໄປ​ຍັງ​ລັດຖະສະພາ
ໃຫ້ຕໍ່​ເວລາ​ໃນ​ການ​ໃຊ້ກົດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເສິກ ອອກ​ໄປຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ທັນວາ​ຈະ​ມາ​
ເຖິງ​ນີ້​ພຸ້ນ ​ໃນ​ເກາະ Mindanao ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ທະຫານ
​ພວມທຳ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຢ່າງ​ນອງ​ເລືອດ ກັບກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ 2 ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ມີ​ຜູ້​ຄົນຫຼາຍ​ກວ່າ 500 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະກັນ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ
ຫຼັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມລົ້ມ​ແຫຼວ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພທີ່​ຈະ​ຈັບ​ກຸມ ທ້າວ Isnilon Hapilon ຜູ້ນຳກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ
ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ.​ ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ຈູດ​ເຜົາ​ຕຶກ​ອາຄານ​ຫຼາຍ​ຫຼັງ ທີ່​ຮວມ
ທັງ​ໂບດ ​ແລະ​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຄົນເພື່ອເປັນ​ຕົວ​ປະກັນ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ທ່ານ Duterte ປະກາດ​ໃຊ້
ກົດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເສິກ ​ໃນ 60 ມື້ ທີ່​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 ພຶດສະພາ ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ ​ໃນ​ເກາະ​ທີ່
​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຈຳນວນ 21 ລ້ານ​ຄົນນັ້ນ.

ການ​ປະກາດ​ກົດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເສິກ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ຈະ​ໝົດ​ອາຍຸ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ ທີ
22 ກໍລະກົດ​ນີ້ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ຂອງ​ຟິລິບ​ປີນ. ​ໂຄສົກ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ທ່ານ Ernesto Abella ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ມະນີ​ລາ
ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ວ່າ ທ່ານ Duterte ​ໄດ້ ພິຈາລະນາ​ວ່າ ພວກ​ກະບົດ ຍັງ​ຈະ​ບໍ່ສາມາດ
​ເອົາ​ຊະນະ​ໄດ້​ເທື່ອໃນ​ຕອນ​ນັ້ນ.

​ມີ​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນດັ່ງກ່າວ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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