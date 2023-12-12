ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢູ່ກັບພວກທະຫານຂອງທ່ານ ເທິງກຳປັ່ນຂົນເຄື່ອງຂອງຟີລິບປິນ ເວລາກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວຖືກສີດນ້ຳເຂົ້າໃສ່ ຫ້ອມລ້ອມ ແລະຜັກດັນໂດຍກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນເມື່ອທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນບໍລິເວນໝູ່ເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ຈີນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍກ່າວຫາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນວ່າ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຟີລິບປິນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຕາມສົນທິສັນຍາ ຍົ້ວຍຸຈີນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານໃດໆ.
ການປະເຊີນໜ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນເພື່ອຈະສະແດງ ການອ້າງກຳມະສິດຂອງຕົນ ເອົາເກືອບທັງໝົດຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ເຖິງແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ແລະກິດຈະກຳອື່ນໆທາງທະເລ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວກໍຕາມ.
ນາຍພົນໂຣເມໂອ ບຣາວເນີ້ ຈູເນຍ (Romeo Brawner Jr.) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບວ່າ ຈີນໄດ້ເພີ້ມທະວີການຮຸກຮານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງກຳລັງຟີລິບປິນ ໃນການປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດດ້ານເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຕົນ.
ມີກຳປັ່ນຂອງທາງແລະກຳປັ່ນອື່ນໆຂອງລັດຖະບານຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ລຳໄດ້ແລ່ນຢູ່ໃນເຂດທະເລ ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນເກາະຫາດໂທມາສທີສອງ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ກຳປັ່ນລຳນຶ່ງ ຂອງກອງທັບເຮືອຟີລິບປິນ ທີ່ນາຍພົນບຣາວເນີ້ໄປຢ້ຽມ ໄດ້ຖືກນຳໄປຈອດຄ້າງໂຄກໄວ້ທີ່ນັ້ນ ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການມີໜ້າຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າໃນເດືອນກ່ອນໆຫຼາຍເທົ່າ.
“ມັນເປັນການຮຸກຮານແທ້ໆ” ນາຍພົນບຣາວເນີ້ກ່າວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນກັບຕາຫຼາຍໆເທື່ອມາແລ້ວ ທີ່ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຈີນ ແລະກຳປັ່ນຂອງພວກທະຫານບ້ານ ໄດ້ຕັດເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາສີດນ້ຳຢ່າງແຮງເຂົ້າໃສ່ພວກເຮົາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ແລ່ນເຂົາຕຳພວກເຮົາ. ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຮ້າຍ.”