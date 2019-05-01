ເງິນເເພີ້ມຂຶ້ນ ສະພາບຄວາມທຸກຈົນແກ່ຍາວ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຖືກໂຊມລົງ ແລະການ
ແຂ່ງຂັນອ້າງເອົາເຂດນ່ານນ້ຳ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນຫາທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ອນບັດ
ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນປິລິບປິນ ເວລາເຂົາເຈົ້າປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະພາກາງສະໄໝ ໃນ
ວັນທີ 13 ເດືອນພຶດສະພານີ້.
ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການສັ່ງຊາເບິ່ງບັນດາຜູ້ສະໝັກກ່ຽວກັບບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຄາດໝາຍວ່າ ຈະປ່ອນບັດສ່ວນໃຫຍ່ ອີງໃສ່ວ່າ ແມ່ນໃຜໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ປະທາ
ນາທິບໍດີໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳມີສະເນ່ ຜູ້ຍັງຮັກສາຄວາມເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ
ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດແນວຄິດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນ ຊາວຟິລິບປິນໝົດທຸກຄົນຈະມັກນະ
ໂຍບາຍຂອງທ່ານກໍຕາມ.
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມເອົາ 18,000 ບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ທົ່ວເກາະດອນ ຮວມທັງບັນ
ດາໜ່ວຍທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສາ
ທາລະນະ ຕໍ່ຄຳເດັດຂາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຄຳເວົ້າໃຫຍ່ຂອງທ່ານດູເຕີເຕ ທີ່ຍ່າງເຂົ້າມາ ເປັນ
ເວລາສາມປີ ໃນສະໄໝຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຮັກສາສຽງສ່ວນຫຼາຍ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຢຸ່ໃນຫ້ອງສະພາໄວ້ໄດ້ ທ່ານກໍຈະພົບເຫັນຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນນັບ
ແຕ່ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະຄວາມສຳພັນທີ່ບອບບາງກັບຈີນ ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນ
ອ້າງເອົາທະເລຈີນໃຕ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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