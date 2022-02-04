ບັນດາຜູ້ນຳຟິລິບປິນກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະຊື້ລູກສອນໄຟຕ້ານກຳປັ່ນ ທີ່ທັນສະໄໝ ໃນອັນທີ່ພວກນັກວິເຄາະມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນຮ່ອງຮອຍໃນການຕັດສິນ ໃຈໃໝ່ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຈີນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າທີ່ ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກັນ ແລະຈະຫັນມະນີລາ ກັບໄປຫາພັນທະມິດດັ້ງເດີມ ນັ້ນກໍຄື ສະຫະລັດ.
ຟິລິບປິນໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ໃນເດືອນມັງກອນ ທີ່ຈະຊື້ລູກສອນໄຟບຣາໂມ ຊຶ່ງເປັນການພັດທະນາຮ່ວມ ຂອງຣັດເຊຍແລະອີນເດຍ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຂຶ້ນ ໃນເດຶອນກໍລະກົດ 2021 ຫຼັງຈາກຟີລິບປິນ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງ ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳລັງສະຫະລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມແບບຍືນຍົງ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂາຍອາວຸດ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສືບລັບ ແລະການເຂົ້າໄປຊ້ອມລົບຂອງກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ໃນດີນແດນຟິລິບປິນ.
ຟິລິບປິນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຕາໜ່າງບັນດາປະເທດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນສະ ຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ການເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດໃນປີ 2016 ໂດຍຫັນໄປຜູກສຳພັນ ກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນມະຫາອຳນາດໃນເອເຊຍ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງຕິການແຊກແຊງຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ມີມາເປັນລຳດັບກ່ຽວກັບເລື້ອງເຂດນ້ຳແດນດິນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ສຳນວນໂວຫານຂອງທ່ານດູເຕີເຕ ອ່ອນລົງ ໃນໄລຍະສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານຄາລ ເທເຍີ (Carl Thayer) ອະດີດອາຈານສອນລັດຖະສາດການເມືອງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຊາວເວລ ໃນອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ມັກໃຫ້ມີການຕ້ອງຕິຕໍ່ອຳນາດຂອງທ່ານ ການຕ້ອງຕິຕໍ່ຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ ແລະຕ້ອງຕິຕໍ່ອະທິປະໄຕຟິລິບປິນ ແລະທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ແລະດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຊື່ສຽງຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານນັ້ນ ກໍຄືພວກເຮົາລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບສະຫະລັດ ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນ ແລະຕອນນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນກັບຈີນ ແລະເພາະສະນັ້ນ ທ່ານກຳລັງລົງໂທດພວກເຂົາ.”
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