ກຸ່ມກະບົດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກກຸ່ມທີ່ຖືກຫຸ້ມລ້ອມ ໝາວ ເຊຕົງ ໃນ ຟີລິບປິນ
ແມ່ນກຳລັງໄດ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບເອົາຄົນໃນພວກຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນໃນອຸດົມຄະຕິຢູ່ປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານໃນ 50 ປີຕໍ່ໜ້າ ໃນຂະ
ນະທີ່ຜູ້ບໍລິຈາກ ຄອມມູນິສ ຈີນ ໄດ້ຖອຍອອກໄປ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ພັກຄອມມູນິສ ຂອງກອງທັບບົກປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຟີລິບ
ປິນ ແມ່ນກຳລັງຮັບເອົາສະມາຊິກທີ່ຢູ່ໃນອຸດົມຄະຕິຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງ
ຟີລິບປິນ ແລະ ໃນພາກສ່ວນທີ່ທຸກຍາກຂອງໝຸ່ເກາະທັງຫລາຍ.
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເງິນຜ່ານອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລໃຫ້ກອງທັບບົກປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດນັ້ນ. ນັກບວດສາສະໜາກາໂຕລິກ ກໍໄດ້
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນກັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກຊ່ຽວຊານ. ການສະໜັບສະໜູນນີ້ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບລັດຖະບານ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2017.
ຄັ້ງນຶ່ງ ຈີນ ກໍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມກະບົດຕ່າງໆ ແຕ່ໄດ້ຢຸດໃນປີ 2011.
ທ່ານ ເອັນຣິໂກ ຈາວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຊຳນານ ກ່ຽວກັບ ເອເຊຕາເວັນສຽງໃຕ້ ທີ່ສະມາ
ຄົມການຄົ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງອາວຸດທີ່ມາ
ຈາກ ຈີນ, ມັນບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງຫຼາຍໃນຂັ້ນນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫາວິທີທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຮັບເອົາຄົນ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີນະໂຍບາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາ ສະໜັບສະໜູນຄວາມມຸ່ງ
ໝາຍຫຼາຍຢ່າງຄື ຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ແລະ ທຸກຢ່າງພວກນີ້. ມັນໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປ
ທົ່ວປະເທດ. ເມື່ອໃດທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ, ມີເຂດຊົນນະບົດ, ເຂົາເຈົ້າຈະໄປທີ່ນັ້ນ ແລະ
ຮັບເອົາຄົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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