ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາກຳປັ່ນຂອງຈີນວ່າ ແລ່ນ “ແບບອັນຕະລາຍ” ໃນລະຫວ່າງການລາດຕະເວນ ເປັນເວລາ 9 ມື້ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເກາະດອນຫາດຊາຍ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ກຳປັ່ນ BRT Teresa Magbanua ຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປລາດຕະເວນ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳອ້ອມແອ້ມ ເກາະດອນຫາດຊາຍສກາໂບໂຣ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຫາປາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະໄດ້ນຳສິ່ງຂອງຕ່າງໆໄປໃຫ້ພວກຊາວປະມົງຟີລິບປິນ ແລະຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເກາະດອນຫາດຊາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດລະເບີດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ນັບແຕ່ຈີນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາຈາກຟີລິບປິນ ໃນປີ 2012.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ປັກກິ່ງ ກໍໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລາດຕະເວນໄປຍັງເກາະຫາດດັ່ງກ່າວທີ່ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຮາວີລົບກວນປັ່ນຂອງຟີລິບປິນ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຊາວປະມົງຟີລິບປິນເຂົ້າໄປໃນບຶງ ບ່ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ປູປານານ້ຳຢູ່ຂ້າງໃນນັ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ແລ່ນລາດຕະເວນຢູ່ນັ້ນກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ “ກໍໄດ້ແລ່ນ ຕັດ ແລະຂັດຂວາງ ແບບອັນຕະລາຍ ຕໍ່ກຳປັ່ນ BRT Teresa Magbanua ຂອງຟີລິບປິນ 4 ຄັ້ງ ໂດຍທີ່ກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ເຕືອນກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນ ປ່ຽນທິດທາງສອງຄັ້ງ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ກຳປັ່ນຂອງຕົນຍັງໄດ້ “ຖືກຕິດຕາມ” ໂດຍກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ 4 ລຳ “ຫຼາຍກວ່າ 40 ຄັ້ງ.”
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນໃນອັນທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ເປັນ “ກຳປັ່ນທະຫານບ້ານທາງທະເລຂອງຈີນອີກ 4 ລຳ.”
ໂຄສົກຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນ ທ່ານກັນ ຢູ ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ວ່າ ກຳປັ່ນຂອງຟີລິບປີນ “ແລ່ນລ່ວງລ້ຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງຈີນຫຼາຍໆເທື່ອ.
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