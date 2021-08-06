ນະຄອນຫຼວງມານີລາ ຂອງຟີລິບປິນ ກັບຄືນໄປລັອກດາວ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງໄວຣັສແດວຕ້າ

ນະຄອນຫຼວງມານີລາຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນພາວະປິດພື້ນທີ່ ຫຼື ລັອກດາວ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທາງການ ຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ແດວຕ້າທີ່ຕິດແປດໄວທີ່ສຸດນັ້ນ ຊ້າລົງ ແລະເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນຕໍ່ໂຮງໝໍທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະດຽວກັນພະຍາຍາມຫລີກລ້ຽງການທຳລາຍກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຕັ້ງດ່ານກວດທົ່ວຂົງເຂດນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 13 ຄົນອາໄສຢູ່ນັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີພວກລົດຫຼຽນແຖວກັນຍາວຢຽດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຊຸດທະຫານກວດລົດແຕ່ລະຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພຽງແຕ່ພວກພະນັກງານທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນທ້ອງຖະໜົນ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງກໍລະນີໄວຣັສແດວຕານັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກມີຄົນປ່ວຍຖ້ວມລົ້ນ ຖ້າຫາກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຂັ້ມງວດບໍ່ຖືກວາງອອກຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ຊຶ່ງກວມເອົາປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເສດຖະກິດປະເທດ.
ຄຳສັ່ງທີ່ອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນນັ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງລວມດ້ວຍແຂວງລາກູນາທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນຳດ້ວຍ. ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ບ່ອນທີ່ມີໄວຣັສໂຄໂຣນາຕິດແປດເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.
ຟີລິບປິດ ໄດ້ກວດພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສແດວຕ້າ ຫຼາຍກວ່າ 330 ຄົນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ ແລະມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ສາຍພັນນີ້ອາດຈະລະບາດໄປທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ລະບາດໃນພວກປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ນີ້.
ການປະກາດປິດພື້ນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການວາງຂໍ້ຈຳກັດອື່ນໆນັ້ນ ທີ່ລວມມີ ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍອອກໄປຂ້າງນອກນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຊຸດໂຊມລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຂາດວຽກເຮັດງານທຳ.
ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງອີກວ່າ ການລັອກດາວໃໝ່ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໜັກຂຶ້ນອີກກວ່າເກົ່າ ໂດຍທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ມີຈຳນວນຈຳກັດແຕ່ 4,000 ເປໂຊ ຫຼື ເທົ່າກັບ 80 ໂດລາ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ.
ພຽງແຕ່ພວກທຸລະກິດແລະພວກພະນັກງານທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ສຳລັບສອງອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້. ສ່ວນການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ ແຕ່ການບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ໃນເວລາຕອນແລງເວລາແປດໂມງ ໄດ້ຖືກວາງອອກ.