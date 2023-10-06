ເຮືອຂົນເຄື່ອງຂອງຟີລິບປິນ 2 ລຳ ສາມາດແລ່ນຜ່ານການປິດລ້ອມຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຈີນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໃນການປະເຊີນໜ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນອີກ ໃກ້ກັບເກາະຫາດຊາຍ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ທີ່ບາງຄົນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ ວິກິດ ການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະອາດແກ່ດຶງເອົາສະຫະລັດເຂົ້າໄປມີສ່ວນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ 2 ລຳ ໄດ້ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນເຮືອຂົນເຄື່ອງຂະໜາດນ້ອຍລົງມາ 2 ລຳ ໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວ.
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ເຮືອທັງສອງລຳໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຂອງຝັ່ງຈີນ ໃນຂະນະທີ່ແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ເກາະຫາດຊາຍໂທມາສທີສອງ ຫຼືບໍ່.
ກອງທະຫານມາຣີນຂະໜາດນ້ອຍຈຸນຶ່ງໄດ້ຍາມປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວ ເທິງກຳປັ່ນລົບ ທີ່ຖືກນຳໄປຈອດຖິ້ມໄວ້ ແຕ່ຍັງຮັບໜ້າທີ່ຢູ່.
ຈີນກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເຊັ່ນດຽວກັນ ຕໍ່ເກາະຫາດຊາຍນີ້ ແລະໄດ້ນຳເອົາກຳປັ່ນຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງແລະກຳປັ່ນທະຫານບ້ານ ມາປິດລ້ອມເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ.