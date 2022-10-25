ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຟີລິບປິນ ໄດ້ອະນຸຍາດສະໜາມບິນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ເປີດໃຊ້ຄືນສ່ວນນຶ່ງ ສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີເຮືອບິນເກົາຫຼີ ຫຼື Korean Air ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຄາຢູ່ໃນທົ່ງຫຍ້າໃກ້ກັບທາງແລ່ນກໍຕາມ ຫຼັງຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກືອບເປັນໄພຫາຍະນະເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ສະໜາມບິນໃນເກາະ ມັກຕານ ແຂວງ ເຊບູ, ເຊິ່ງແມ່ນສະໜາມບິນໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງປະເທດນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນເລີ້ມຈາກເວລາຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຖ້ຽວບິນພານິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ໂດຍສາຍນທີ່ຄ້າງຄາຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດຂອງເຮືອບິນ ເກົາຫຼີ ໃນຄືນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຮືອບິນ ແອບັສ A330 ທີ່ບິນຈາກເມືອງ ອິນຊອນ ປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້, ນຳພາປະຊາຊົນ 173 ຄົນ, ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົງຈອກສອງຄັ້ງກ່ອນທີ່ມັນຈະແລ່ນກາຍທາງແລ່ນ ໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມໃນສະພາບອາກາດຝົນຕົກ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍບໍລິສັດ ສາຍການບິນ ເກົາຫຼີ ຈຳກັດ.
ຜູ້ໂດຍສານ 162 ຄົນ ແລະ ລູກເຮືອ 11 ຄົນ ໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອບິນດ້ວຍຕະລູດສຸກເສີນໂດຍປາສະຈາການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງໃດໆ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາຍການບິນ ເກົາຫຼີ ແລະ ຟີລິບປິນ.
ແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ຖ້ຽວບິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກນັບຕັ້ງແຕ່ອຸບັດຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຮືອບິນທີ່ຄາຢູ່, ເຊິ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນຄາດວ່າຈະແກ່ມັນອອກໄປຈາກເຂດທີ່ເປັນທົ່ງຫຍ້າຢູ່ທ້າຍຂອງທາງແລ່ນໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເປັນການໄວສຸດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນພົນລະເຮືອນ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງທາງແລ່ນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພຽງເສັ້ນດຽວ ຂອງສະໜາມບິນ ມັກຕານ ແມ່ນສາມາດເປີດໃຊ້ຄືນສຳລັບຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ໃນເວລາກາງເວັນ ເວລາທີ່ວິໄສທັດແມ່ນດີ ຫຼັງຈາກຊາກຫັກພັງຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຖືກເກັບກວາດອອກໄປ.
ພື້ນດ້ານໜ້າຂອງເຮືອບິນແມ່ນໄດ້ຂາດອອກ ແລະ ດັງຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຮງ.
ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫຍ້າ ດ້ວຍກົງໜ້າຂອງມັນແມ່ນບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ ແລະ ຕະລູດສຸກເສີນແມ່ນຖືກປ່ອຍອອກມາຢູ່ປະຕູ. ຮູເປີດຢູ່ຫົວໃກ້ປະຕູໜ້າຂອງເຮືອບິນແມ່ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນ້ຳມັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງເຮືອບິນຈະຖືກຂົນອອກກ່ອນການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້ານເຮືອບິນນັ້ນອອກຈາກທ້າຍຂອງທາງແລ່ນ.