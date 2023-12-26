ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາຟີລິບປິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຍັງສືບຕໍ່ລ່ວງລະເມີດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຈີນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຳລັງພາຍນອກ ເພື່ອສ້າງບັນຫາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຟີລິບປີນແມ່ນກາງຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດເພື່ອສືບຕໍ່ທ້າທາຍເກາະຜິດກັບຈີນ ດ້ວຍການປະພຶດທີ່ “ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ” ຕໍ່ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນລາຍວັນຊຶ່ງເປັນປາກກະບອກສຽງ ຂອງພັກຄອມມູນິສຈີນ ຂຽນລົງໃນບົດວິຈານ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຟີລິບປິນ ແລະໜ່ວຍງານແຫ່ງຊາດຮັບມືກັບບັນຫາໃນທະເລຈີນໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆໃນທັນທີ ໃນວັນຄຣິສມັສ ກ່ຽວກັບການຂໍຄວາມເຫັນຕໍ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປັກກິ່ງແລະມະນີລາໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຮວມທັງການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຈີນໄດ້ໃຊ້ກຳປັ່ນແລ່ນເຂົ້າຕຳ ເຮືອຂອງຟີລິບປິນໃນເດືອນນີ້ ທີ່ມີຫົວໜ້າເສນາທິການກອງທັບຟີລິບປິນ ເດີນທາງໄປນຳນັ້ນ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງບາງສ່ວນກໍມີການອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍຟີລິບປິນ ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ໄຕ້ຫວັນ ຫວຽດນາມ ແລະອິນໂດເນເຊຍ. ໃນປີ 2016 ສານລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ຕັດສິນ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຈີນເປັນໂມຄະ ໃນຄະດີທີ່ຍື່ນຟ້ອງໂດຍຟີລິບປິນ ຊຶ່ງປັກກິ່ງໄດ້ປະຕິເສດ.
ໃນການເຕືອນໂດຍກົງແບບຜິດປົກກະຕິນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ການຄຳນວນທີ່ຜິດພາດໃດໆໃນການກໍລະນີພິພາດກັບຟີລິບປິນ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ແບບເດັດຂາດ ຈາກຈີນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຈລະຈາຫາລືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂ “ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້.”
ຄວາມສຳພັນທີ່ຂົມຂື່ນດັ່ງກ່າວ ບັງເອີນມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມະນີລາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງທະຫານກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ ອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມເກົ່າ ພ້ອມທັງເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານມາໄດ້ 7 ທົດສະວັດແລ້ວ.