​ເດັກໄວລຸ້ນ ຟີລາເດລເຟຍ ຖືກຈັບ ໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນກໍ່ການຮ້າຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບໂຕເດັກຊາຍໄວລຸ້ນອາຍຸ 17 ປີ ຄົນນຶ່ງໃນທັນທີ ໂດຍກ່າວວ່າລາວກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະສ້າງລະເບີດຂຶ້ນມາ ແລະກໍາລັງເລືອກເປົ້າໝາຍ ລຸນຫຼັງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍກຸ່ມ ອາລ-ກາອີດາ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ໄອຍະການເຂດຟີລາເດລເຟຍ ທ່ານແລຣີ ຄຣາສເນີ (Larry Krasner) ປະ ກາດການຈັບໂຕລາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍຮ້ອງລາຍລະອຽດຕ່າງໆວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ “ທີ່ໜ້າລົບກວນທີ່ສຸດ.”
ທີມ SWAT ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປທີ່ເຮືອນຂອງໄວລຸ້ນຄົນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຟີລາເດລເຟຍ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນພົບຫຼັກຖານທີ່ລາວມີປືນແລະໄດ້ຊື້ວັດສະດຸຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມມີສານເຄມີແລະສາຍໄຟ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເປັນອຸປະກອນປະດິດລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຊື່ ເນື່ອງຈາກລາວໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາຂະນະທີ່ຍັງເປັນເຍົາວະຊົນຢູ່, “ໄດ້ນໍາສະເໜີສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ທຸກໆຄົນ, ຕໍ່ໂຕຂອງລາວເອງ, ຕໍ່ຄອບຄົວຂອງລາວ, ຕໍ່ບໍລິເວນຮ່ອມທີ່ລາວອາໄສຢູ່ ແລະເວົ້າກົງໄປກົງມາກໍຄື ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນໃນທົ່ວທຸກບ່ອນຢູ່ໃນຟີລາເດລເຟຍ ແລະກໍຄືທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ,” ທ່ານຄຣາສເນີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນຟີລາເດລເຟຍ.