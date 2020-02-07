ຜົນການນັບຄະແນນຈາກການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດໄອໂອວາ ທີ່ມີຄວາມສັບສົນນັ້ນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຜູ້ຊະນະສອງທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ໃນການໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັກ ເກືອບເທົ່າໆກັນ ພາຍຫລັງທີ່ມີກອງປະຊຸມເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ແລ້ວ.
ທ່ານ ພີດ ບູຕີເຈຈ, ອະດີດເຈົ້າເມືອງຊ້າວເບັນ, ລັດອິນເດຍນາ, ໄດ້ຊະນະໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໃນການເປັນຕົວແທນຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດປະຈຳລັດດັ່ງກ່າວ 26.2 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບ 2 ຄະແນນສຽງລື່ນສະມາຊິກສະພາສູງເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບ 26.1 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄະແນນທັງໝົດນັ້ນ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວຈະຕັດສິນວ່າ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຈາກຕົວແທນຂອງພັກໃນລັດໄອໂອວາທີ່ມີ 41 ຄະແນນນັ້ນ ຫລາຍປານໃດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ.
ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານ ທອມ ເພເຣສ໌ (Tom Perez) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ການກວດສອບຄືນໃໝ່” ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ບັນຫາຕິດຂັດທາງເທັກນິກໄດ້ທຳລາຍແຜນການເຮັດໃຫ້ມີການນັບຄະແນນສຽງແບບແມ້ນຢຳ ແລະທັນເວລານັ້ນ. (ການກວດສອບຄືນໃໝ່ຈະໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ກວດບົດບັນທຶກຄະແນນຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດທີ່ມີກອງປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງນັ້ນຄືນອີກ.)
ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ທຣອຍ ພຣາຍສ໌ (Troy Price) ປະທານພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນ ລັດໄອໂອວາເວົ້າວ່າ ການນັບຄະແນນຄືນໂດຍທັງໝົດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄຳຮ້ອງຂໍ ຈາກຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຄົນໃດຄົນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນສະພາບການທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍໃນເວລານີ້.
"ພວກເຮົາເຮັດພໍແລ້ວຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຊນເດີສ໌ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງອົງການຂ່າວ CNN. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນຈະກ້າວໄປຫາລັດນີວແຮມເຊີ" ຊຶ່ງເປັນບ່ອນສຳລັບການໂຄສະນາຫາສຽງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຂອງພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນໄດ້ແລ້ວ.
ທ່ານບູຕີເຈຈເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະ "ປ່ອຍໃຫ້ພັກ" ເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າຄວນຈະໃຫ້ມີການນັບຄະແນນສຽງຄືນໃໝ່ຫລືບໍ່.
ສະມາຊິກສະພາສູງເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບທີສາມຈາກການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເພັ່ງເລັງໃສ່ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.”
ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າການໄດ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີສີ່ ເປັນການ “ຖືກຕ່ອຍຢ່າງໜັກ” ສຳລັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແຕ່ກໍກ່າວເພີ້ມວ່າ ທ່ານ “ຈະບໍ່ໄປໃສ”. ທ່ານມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ຢູ່ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຕ່າງໆ ແມ່ນແຕ່ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານປະກາດວ່າ ຈະລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງອີກດ້ວຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ແມ່ນຕາມຫຼັງທ່ານໄບເດັນໂດຍຢູ່ທີ່ອັນດັບທີຫ້າ.
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