ບັນດາສະມາຊິກສະພາເປຣູ ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີເປໂດຣ
ປາໂບລ ກຸກຊິນສກີ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີສິນລະທຳເໝາະສົມ ທີ່ຈະນຳພາປະເທດຊາດ ຫລັງ
ຈາກທ່ານໄດ້ປະຕິເສດການຂໍຮ້ອງໃຫ້ລາອອກໃນການກ່າວຫາ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ສະມາຊິກສະພາຊາວເຈັດຄົນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 130 ຄົນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່
ການລິເລີ້ມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອປົດປະທານາທິບໍດີອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນລະ ຫວ່າງກອງ
ປະຊຸມນັດພິເສດໃນວັນສຸກວານນີ້.
ທ່ານກຸກຊິນສກີ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະທຳການຕໍ່ສູ້ ແລະບໍ່ລາອອກລະຫວ່າງການກ່າວ
ຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ກ່ອນທ່ຽງຄືນໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ
ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ວ່າບໍ່ເຫັນສົມຄວນ ໃນການປຶກສາຫາລືທາງທຸລະກິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ເມື່ອ 10 ກວ່າປີກ່ອນ ຈາກບໍລິສັດນຶ່ງ ທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງຂ່າວ
ນອງນັນໃນການສໍ້ລາດບັງຫລວງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ທ່ານກຸກຊິນສກີກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການ ໃນບໍລິລັດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຂອງ
ທ່ານ ເວລາທ່ານໄດ້ຮັບເງິນເກືອບ 800,000 ໂດລາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງບໍລິ
ສັດກໍ່ສ້າງໂອເດີບຣິສຕ໌ ຂອງບຣາຊີລ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະຕິເສດຫວ່າງມໍ່ໆໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດ
ໂອເດີບຣິສຕ໌.
ບັນດາສະມາຊິກ ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງເປຣູ ທີ່ຄວບຄຸມການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍ ກວ່າ
ເຄິ່ງນຶ່ງຢູ່່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງປະທານຂອງສະພາ ທ່ານຫລຸຍ ກາລາເຣຕາ ກ່າວວ່າ
ການລົງຄະແນນສຽງອາດຈະມີຂຶ້ນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
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