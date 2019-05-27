ແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງລະດັບ 8 ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງເຂດປ່າ
ອາເມຊອນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ເປຣູ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທຳລາຍ
ບ້ານເຮືອນ ແລະ ຕັດຂາດໄຟຟ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ
ຫຼັງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອກ້ອນຫີນໃຫຍ່ໄດ້ກິ້ງໄປທັບເຮືອນຂອງລາວ. ມີ
ລາຍງານວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ທ່ານ ມາຕິນ ວິສກາຣາ ມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປເບິ່ງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ
ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ດິນເຈື່ອນໄດ້ທັບຖົມຖະໜົນຫຼາຍສາຍ.
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ຈຸດສູນກາງຂອງການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນຕັ້ງຢູ່
ປະມານ 92 ກິໂລແມັດຈາກເມືອງ ຢູຣີມາກວາສ, ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເປຣູ, ແຕ່ຢູ່
ຕ່ຳກວ່າໜ້າດິນຂອງໂລກປະມານ 114 ກິໂລແມັດ, ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ພົ້ນຈາກ
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້.
ແຜ່ນດິນໄຫວມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ ເປຣູ, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ “ວົງແວນແຫ່ງໄຟ”
ຂອງມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ,” ເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
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