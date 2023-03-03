ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ເຄັ່ງຄັດເລື່ອງການຮັກສາຄວາມສະອາດຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2023 ນີ້ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ປະກາດຍົກເລີກມາດຕະການຫ້າມປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຍ້ອນໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19. ໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນນີ້ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງນັ້ນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນຈີນ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງສາເສດຖະກິດໃຫ້ປະເທດລາວນັ້ນ, ມັນກໍມີບັນຫານຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນນຶ່ງມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ນັ້ນກໍຄືບັນຫາການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.
ທ້າວ ບຸນມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ມື້ນັ້ນໄປທ່ຽວຕາດກວາງຊີ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເຂົາກະລອຍນ້ຳຢູ່ຫັ້ນ. ແຕ່ສັງເກດເບິ່ງເຂົາເຈົ້າຢາກເປື້ອນໜ້ອຍນຶ່ງ. ບໍ່ມັກທີ່ສຸດແມ່ນຖົ່ມນ້ຳລາຍ ກັບເຂົາຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໂລເລ. ອັນນີ້ຢາກຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດຫຍັງກະໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັກສາອະນາໄມແດ່. ເຮົາເຫັນລະບໍ່ຢາກຫຼິ້ນນ້ຳເລີຍ.”
ປະເທດ ລາວ ຈະປະກາດປີ 2023-2024 ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ນຶ່ງລ້ານສີ່ແສນຄົນ ໃນປີ 2023 ນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນປະມານ 368,000 ຄົນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມ Vientiane Times.