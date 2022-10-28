ປະຊາຊົນເຫັນວ່າການເຜີຍແຜ່ຄວາມຂີ້ຕົວະ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດຂອງຜູ້ລົງເລືອກຕັ້ງໃນລັດ ອາຣິໂຊນາ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະເທດ

ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ລັດ ອາຣິໂຊນາ ໄດ້ກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ມີບັນຫາອັນດຸເດືອດ ຍ້ອນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບ ບລີກັນໄດ້ທຳການກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານນາງ ແຄຣີ ເລກ, ຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການສຳພາດກັບໂທລະພາບ CNN ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ລາວຈະຍອມຮັບການຜ່າຍແພ້ຫຼືບໍ່ ຖ້າຜົນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຜ່າຍແພ້. ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງໃນລັດອາຣິໂຊນາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນນີ້ວ່າ “ມັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ຖ້າມີນັກການເມືອງທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງແລ້ວເຜີຍແຜ່ຄວາມຂີ້ຕົວະ, ບໍ່ຍອມຮັບຜົນຄະແນນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຄົນປະເພດນີ້ ມີແຕ່ຈະສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ປະເທດ. ເຮົາບໍ່ສົ່ງເສີມຄົນທີ່ເວົ້າແຕ່ທິດສະດີຊວນເຊື່ອ ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ. ເຮົາຄິດວ່ານາງ ແຄຣີ ເລກ ນີ້ເປັນຄົນທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງ ເຄທີ ຮອບ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ແມ່ນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານນາງ ແຄຣີ ເລກ, ທ່ານນາງໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປ້ອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການຂົ່ມເຫັງທາລຸນຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ, ຂະຫຍາຍປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ, ເບິ່ງແຍງຄົນຊະລາ ແລະ ອື່ນໆ.
ການຢັ່ງຫາສຽງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ເລກ ມີຄະແນນນຳໜ້າທ່ານນາງ ຮອບ ຢູ່ 11 ເປີເຊັນ.