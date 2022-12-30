ປີ 2022 ໄດ້ເປັນປີທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບປະຊາຊົນໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຂອງໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19. ວຽກງານທີ່ໄດ້ຫາຍໄປໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດແມ່ນໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ສາມາດເດີນທາງອອກຈາກບ້ານຈາກເຮອນໄດ້ສະບາຍເກືອບເທົ່າກັບໄລຍະກ່ອນໂຣກລະບາດແລ້ວ.
ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງຈາກນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບ ປະສົບການທີ່ລຳບາກຂອງລາວໃນປີ 2022 ຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ປີນີ້ຄອບຄົວພວກເອື້ອຍກະໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກ ແລະ ສຸກຫຼາຍ. ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີເລີຍ ໝົດຄອບຄົວກໍໄດ້ຕິດໂຄວິດແຮງ, ຈົນບໍ່ຄິດວ່າຊິລອດມາໄດ້. ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຜົວຂອງເອື້ອຍກະເສຍວຽກຂອງລາວ. ດຽວນີ້ຫຼາຍຢ່າງກໍດີຂຶ້ນແລ້ວ, ຜົວເອື້ອຍກະໄດ້ວຽກໃໝ່ ແລ້ວເອື້ອຍເອງກະໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ຢູ່ຫ້ອງການ. ກະຫວັງວ່າ ສິ່ງບໍ່ດີໄດ້ອອກໄປແລ້ວ ແລະ ປີໃໝ່ 2023 ຈະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ.”
ເສດຖະກິດໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຊັກຊ້າໃນທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນສູງກວ່າທີ່ເຄີຍເຫັນໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ, ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນຍ້ອນໂຣກລະບາດ ແລະ ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ລາຍງານຂອງວີໂອເອເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ວິໄສທັດສຳລັບເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2023 ແມ່ນບໍ່ດີ. ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງອົງການເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫຼື OECD ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເສດຖະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ໃຈກາງຂອງສະຖານະການຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນການຕົກຕ່ຳຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ແຕ່ເປັນການເຕີບໂຕທີ່ຊັກຊ້າຫຼາຍສຳລັບເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2023, ພ້ອມກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຍັງສູງຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ.”