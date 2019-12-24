ປະຊາຊົນ ລາວ ບໍ່ເຫັນດີກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ ໄທ ໃນການພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູງກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປີດເຜີຍວ່າປະຊາຊົນ ບໍ່ເຫັນດີກັບການໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ຈຳກັດ ຈາກ ໄທ ທີ່ຈະລົງທຶນພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳປອດສານພິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເພາະເຊື່ອວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງຊຶ່ງກໍເຊັ່ນກັນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳໂມ 2 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ຈຶ່ງຢ້ານກົວວ່າຈະກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນໄດ້ຄືກັບທີ່ເກີດຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ດ້ວຍເຫດນີ້ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດກາຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນທີ່ຈະມີການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານໂຄງການ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳໂມ 2 ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເມືອງ AMATA ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນຂໍສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີການຊີ້ແຈງ ອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຂໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈົດຈໍ່ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາດ້ານວິຊາການ, ເທັກນິກ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆຕໍ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປັດຈຸບັນ."
ທັງນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີໃນການລົງທຶນພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳທັງໃນຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ມຽນມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງທຶນພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳປອດສານພິດໃນ ລາວ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຂໍສິດທິພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍນັ້ນ ປະຊາຊົນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ພິຈາລະນາທົບທວນຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຈລະຈາກັບກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ກ່ຽວກັບ ການຊົດເຊີຍຢ່າງຍຸຕິທຳ ສຳລັບທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈະຖືກເວນຄືນນັ້ນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທາງການເຂດອຸດົມໄຊ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸຍາດການລົງທຶນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນການພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດກະສິກຳປອດສານພິດ ຢູ່ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 126 ກິໂລແມັດ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນສູນກາງການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນພາກເໜືອໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໂດຍໃນນີ້ກໍຍັງລວມເຖິງເຂດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາດ້ວຍ.
ສ່ວນສັນຍາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ນັ້ນຈະເປັນການພັດທະນາຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດພັດທະນາກະສິກຳສະອາດທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານກວ່າ 5,000 ເຮັກຕາ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີບໍລິສັດ ຈີນ ອີກເຖິງ 10 ລາຍທີ່ໄດ້ເຊັນບັນທຶນຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານບັນເທີງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດ ທັງຍັງຄາດວ່າຈະມີການລົງທຶນຈາກ ຈີນ ແລະ ໄທ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້.
ພ້ອມກັນນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກ ຈີນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນເປັນເຈົ້າຂອງສຳປະທານໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານຈາກທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອໃຫ້ລົງທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟໃນເຂດແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີ 9 ສະຖານີດ້ວຍກັນ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳນັ້ນ ກໍຈະເປັນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ພູຫຼັກຄຳໃນເຂດເມືອງນາໝໍ້ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ເຂດອ່າງນ້ຳຫີນຢູ່ເຂດເມືອງໄຊ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກວ້າງຂວາງ 3,000 ເຮັກຕາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ