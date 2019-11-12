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ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ຄັດ​ຄ້ານ​ ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລົງ​ທຶນ ຈີນ

ຊາວ​ສວນ​ຕັດ​ເອົາ​ໝາກ​ກ້ວຍ ​ຢູ່​ສວນກ້ວຍ ຈີນ.

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ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ຄັດ​ຄ້ານ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລົງ​ທຶນ ຈີນ ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປູກ​ກ້ວຍ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ຄັດ​ຄ້ານ​ ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລົງ​ທຶນ ຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດຈາກ ຈີນ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເພາະ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເປັນ​ພິ​ດ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ ຄື​ກັບ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ 600 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ​ໃນ 4 ໂຄງ​ການ ໂດຍ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ລວມ​ກັນຫຼາຍກວ່າ 400 ຕື້​ກີບ​ກໍ​ຕາມ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ຄຸ້ມ​ຄ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ເກີດ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສ​ຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ໃນ​ວົງ​ກວ້າງ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທາງ​ການ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ໂດຍ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ໂຈະ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ ຈີນ ໃນ​ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ ກໍ​ຄື​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ບໍ່​ສົ່ງ​ຜ​ົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ລົບ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ຫຼຽນ​ວິ​ໄລ ຈັນ​ທະ​ລະ​ພັນ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ທາງ​ແຂວງ​ກະ​ໄດ້​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ໃຫ້​ໂຈະ​ຊົ່ວ​ຄາວ ເພາະ​ວ່າ​ເຮົາ​ຢາກ​ປະ​ເມີນ​ເຖິງວ່າ ຜົນ​ກະ​ທົບ​ປູກ​ກ້ວຍ​ນັ້ນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່ ເຄ​ມີບໍ່​ກ​ໍ​ເວົ້າ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ ອັນ​ນີ້​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ວິ​ເຄາະ​ວິ​ໄຈ​ເບິ່ງວ່າ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຍັງ​ແດ່ ລັດ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຍັງ​ແດ່ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊິໄດ້​ຮັບ​ຫຍັງ ສະ​ນັ້ນ​ສາມ​ພາກ​ສ່ວນນີ້​ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ​ກັນ ເຮົາ​ຈັ່ງ​ສືບ​ຕໍ່ ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ນຶ່ງ​ເພື່ອ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຕ່​ລະ​ສ່ວນ​ໄປ ແຕ່ງ​ໃຫ້​ວິ​ຊາ​ການ​ຫັ້ນ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ສວນ​ຫັ້ນ​ເລີຍ. ທາງ​ເຮົາ​ກະ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ສັງ​ຄົມ​ຢ້ານ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕ່າງໆ."

ທາງ​ດ້ານ Plan International ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ ລາວ ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ການ​ປູກ​ກ້ວຍ​ໃນ ລາວ ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ ແລະ ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈີນ ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ລາວ ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ຜະ​ລິດ​ກ້ວຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາ​ມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃ​ຫ້ ຈີນ ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທີ່ ລາວ ສົ່ງ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ໄປ ຈີນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 112 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2017 ເປັນ 169 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2018 ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 210 ລ້ານ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້. ທ​ັງ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກ້ວຍ​ຫອມ ກາຍ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ ລາວ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອ​ກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ເຂດ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ໄປ ຈີນ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ ຊຶ່ງ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ໄປ ຈີນ ຫຼາ​ຍກວ່າ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫຼື​ຄິດ​ເປັນ 95 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ເສດ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ່ວນ​ແຮ​ງ​ງານ ລາວ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມຂອງ ຈີນ ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ລະ​ຫວ່າງ 10-18 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ມື້ ຊຶ່ງ​ກໍ​ນັບ​ເປັນ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ທີ່​ສູງກວ່າ​ແຮງ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ແຮງ​ງານ ລາວ ໃນ​ສວນ​ກ້ວຍ​ຂອງ ຈີນ ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ສານ​ເຄ​ມີ​ຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະ​ນິດ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປູກ ແລະ​ ເລັ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ນັ້ນ.

ທາງ​ດ້ານ​ກຸ່ມ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນ (Land Information Working Group) ອົງ​ການ​ທີ່ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານໃນ ລາວ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ລາວ ຄື​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານການ​ປູກ​ກ້ວຍ​ຫອມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈີນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ນັ້ນ​ຖື​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່ໆ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ ເພາະ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທ​ຸ​ລະ​ກ​ິດ ຈີນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ລັກ​ລອບ​ນຳ​ເຂົ້າ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຣກ​ພືດ​ເຖິງ 28 ຊະ​ນິດ, ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ 19 ຊະ​ນິດ ທັງ​ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ເພື່ອ​ເລັ່ງ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ອີກຫຼາຍກວ່າ 50 ຊະ​ນິດນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ຄຸກ​ຄາມ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະພາບອະ​ນາ​ໄມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ສັດ​ນ້ຳ, ສັດ​ລ້ຽງ​ ທີ່​ນາ ແລະ ພືດ​ຕ່າງໆ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ອີກ​ດ້ວຍ.

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