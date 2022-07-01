ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, 01 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ວິກິດການຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຄວາມປອດໄພ ເວລາອອກໄປຂ້າງນອກ

ຮູລູກປືນຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ່ງນຶ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດເກີດເຫດຍິງກັນໃນຍາມກາງຄືນ, ນະຄອນ ຟິລາແດລເຟຍ, ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ, 5 ມິຖຸນາ 2022.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກ​ປືນ​ໄດ້​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ໃຫຍ່ຫຼາຍໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ແລະ ມີ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນ​ທົ່ວ ສະ​ຫະ​ລັດ. ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ເລີ່ມ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ເວ​ລາອອກ​ໄປ​ຂ້າງນອກ.

ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ຂອງ​ລູກ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ສອງ​ຄົນ ຈາກ​ລັດ​ນິວຢອກ, ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຍິງ​ກັນ​ ໃນ​ສັງ​ຄົມຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງລາວ​ໄດ້​ກ່າວ ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ “ຮູ້​ສຶກວ່າ​ດຽວນີ້ມັນ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ​ປານ​ໃດ​ລະ, ບໍ່​ຢາກ​ໄປ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ລວມ​ກັນຫຼາຍ, ຢ້ານ​ເຂົາ​ຍິງ​ກັນ. ແຕ່​ຂ້ອຍ​ມີ​ລູກ​ສອງ​ຄົນຮຽນ​ຢູ່​ມັດ​ທະ​ຍົມປາຍ, ເຂົາ​ມັກ​ອອກ​ໄປຫຼິ້ນ​ນຳ​ໝູ່​ຕະຫຼອດ. ກະ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເຂົາ, ຕ້ອງ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ເຂົາ​ລະ​ວັງ​ໂຕ​ທຸກມື້. ແລະ ເຮົາ​ກະ​ເປັນ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍ​ເນາະ ເຂົາ​ຕີ​ຄົນ​ເອ​ເຊຍຫຼາຍ. ຢູ່​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ຂ້ອຍ​ກະ​ປອດ​ໄພ​ດີ ແຕ່​ໄປ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ເຮົາ​ກະ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຊິ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ.”

ການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ຂ່າວ​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ໃຫຍ່ຄື​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ຢູ​ວາ​ລ​ເດ, ລັດ ເທັກ​ຊັ​ສ, ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ຢູ່​ຮ້ານ​ຊຸບ​ເປີ​ມາ​ເກັນ​ໃນ​ເມືອງ ບັ​ຟ​ຟາ​ໂລ, ລັດ ນິວຢອກ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ຈົນ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ໃຊ້​ປືນ.

ແຕ່​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ທີ່​ນ້ອຍກວ່າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ທຸກວັນຄື​ຢູ່​ຖາມ​ຫົນ​ທາງ, ການ​ຍິງ​ກັນ​ພາຍ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ງານ​ລ້ຽງ​ຕ່າງໆ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG