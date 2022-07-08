ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ຍັງລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນປະຊາຊົນກໍເລີ່ມກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການຄືນ ແລະ ໃນໄວໆນີ້ທຸກຄົນກໍຈະກັບເຂົ້າໄປຫ້ອງການເປັນປົກກະຕິ.
ໃນຂະນະດຽວກັນການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການຫ້າມໂຄວິດ ສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນໃສ່ໜ້າກາກ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະນັ້ນ, ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄົນລາວທ່ານນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂ້ອຍກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການສາມເດືອນປາຍລະເດະ. ກະມີຄົນກະຕິດໂຄວິດທຸກທິດ. ໃຜຕິດກະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ. ຂ້ອຍກະຕິດແລ້ວຕົ້ນເດືອນ 6, ອາການກະບໍ່ແຮງຫຼາຍ, ເປັນໄດ້ສອງທິດກະເຊົາ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຄັນມັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍແນວນີ້ ເຂົາຄວນໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຄືເກົ່າ. ບາງເທື່ອຖືກຄົນທີ່ເປັນແຮງຈົນເສຍຊີວິດເນາະມັນກະບໍ່ຄຸ້ມ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທົ່ວສະຫະລັດ ແມ່ນ 105,000 ກວ່າກໍລະນີ, ເຊິ່ງຊໍ່າໆກັບເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນ 260 ກວ່າກໍລະນີ, ຫຼຸດລົງຈາກເດືອນແລ້ວນີ້. ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດທົ່ວ ສະຫະລັດ ດຽວນີ້ແມ່ນ 1,014,427 ຄົນ.
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