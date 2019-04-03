ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ຈາກ​ການ​ຕັ້ງ​ເມືອງ​ໃໝ່ ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ

ຜົ້ງ​ສາ​ລີ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການຍົກຍ້າຍເທດສະບານ ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີມາຕັ້ງ
ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນຖືກ
ເວນຄືນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ງາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:05:23 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ ອຳ​ນ​າດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງຜົ້ງ​ສາ​ລີ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເທດ​ສະ
​ບານ​ແຂວງ ຈາກ​ເມືອ​ງຜົ້ງ​ສາ​ລີ ​ມາ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ທີ່​ເຂດ​ເມືອງ​ບຸນ​ເໜືອ ແຂວງ​ພົງ​ສາ​ລີ ຊຶ່ງ​
ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2010
ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຄົງ​ຄ້າງ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ
​ໄດ້​ເລີຍ ກໍ​ຄື​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກເວນ​ຄືນ​ມາ​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ
​ຂອງ​ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນຄິດ​ເປັນ​ມູນ
​ຄ່າ​ລວມ​ຫຼາຍກວ່າ 60 ຕື້​ກີບ ຫາກ​ແຕ່​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ ມີ​ງົບ​ປະ​
ມານ​ພຽງ 3 ​ຕື້ກີບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​
ທົບ​ໄດ້​ເລີຍ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງລາວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ວຽກ​ໂຕ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກະ​ຫ​ຍຸ້ງ​ຍາກ​ສົມ​ຄວນເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​
ຊົນ​ນີ້​ກະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ນີ້​ກະ​ສູງ ແຕ່​ວ່​າ​ເບື້ອງ​ຫລັກເຮົາ​ນີ້ ​ກະ​ແມ່ນ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ນີ້
​ແມ່ນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້ ແຕ່​ໂດຍ
​ລວມ​ແລ້ວ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຕ​າມ ທິດ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການຍົກ​
ຍ້າຍ​ເທດ​ສະ​ບານ​ຂອງ​ແຂວງຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກກະ
​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ຮອນ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ.”

ໂດຍ​ບັນ​ຫາ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ
​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ອູ 4 ແລະ 7 ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ພວກ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຜະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ເຖິງ​
ແມ່ນ​ວ່າຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ສັນທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ​ທີ່​ດິນ​ທຳ​ກິນ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນໃນ​ໂຄງ​
ການ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕາ​ມ.

ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ຄອງ​ຊີບ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ເພາະ
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ທີ່​ດິນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ
​ສັນ​ນັ້ນ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ ອີ​ນທິ​ລາດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ບໍ່​ແຮ່​
ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​
ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ​ໃນ​ລ​ະ​ຍະ​ຜ່າ​ນ​ມາ ຍັງ​ເຮັດ​ໄດ້ບໍ່​ດີ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ
ເສຍ​ຫາຍ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ ແລະ​ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ​ນັ້ນ
​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ຕື່ມ​ອີກ ເພາະ​ຍັງ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​
ຖືກ​ກະ​ທົບ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຢ່າ​ງ​ເປັນ​ທຳ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກະ​
ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່
​ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ໃນ​ນາມ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ ແລະບໍ່​ແຮ່​ນັ້ນ ເປັນ​ຜູ້ທີ່ຕິດ​ຕາມ ແລະ​ບັ​ງຄັບໃຊ້​ບັນ​
ດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສັນ​ຍາທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຊັນ​ກັບ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນ​າ ໂຄງ​
ການ ແລະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ທີ່​ສຸດ ແຕ່​ແນນອນ​ບາງ​ອັນ​ກະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລະ​ອຽດ​ບາງ​ບ່ອນ
ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສຸດ​ຂີດ ຊຶ່ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກະ​ໃຫ້​ລົງ​ໄປ​ກວດ​ກາ​ຄືນ ບ່ອນ
ຈຳ​ນວນໂຄງ​ການ​ທີ່​ສຳ​ຫຼວດ​ເສັດ​ແລ້ວ ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​
ແນວ​ໃດ​ແດ່ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ກະ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ພັ​ດ​ທະ
​ນາ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ.”

ໂດຍ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນໃນ​ລະ​ຍະ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ພົບ​ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​
ລາວ 2,000 ກວ່າ​ຄົວເຮືອນ ຫຼື 10,000 ກວ່າ​ຄົນ​ໃນ 28 ບ້ານ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​
ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ອູ ​ທັງ 7 ໂຄງ​ການ ຊຶ່ງ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໂຄງກ​ານ
​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ທີ່​ດິນ ແລະ​ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​
ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ 2, 5 ແລະ​ 6 ແລ້ວ ແຕ່​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລ​ະ​ເກັບ​ກໍ​າ​ຂໍ້​
ມູນ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ແມ່​ນ້ຳສາ​ກົນ (International Rivers) ກັບ​ພົບ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ
​ລາວ​ໃ​ນ 89 ບ້ານ ທັງ​ໃນ​ແຂວງ​ພົງ​ສາ​ລີ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​
ທົບ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ​ນັ້ນ ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ທາງ​ດ້ານ​ກຸ່​ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Power China ຈຳ​ກັດ ຈາກ​ຈີນ ລາຍງານ​ວ່າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ
​ໄຟ​ຟ້າ​ນໍ້​າ​ອູ​ ທັງ 7 ໂຄງ​ການ​ຈະ​ແລ້ວ​ເສັດ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2020 ດ້ວຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ລວ​ມ
2,800 ລ້ານໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ທັງ 7 ໂຄງ​ການ​ຈະ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລວມ 1,272
ເມກ​ກາ​ວັດ ໂດຍ​ຈະ​ຂາຍ​ໃຫ້​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ (EDL) ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ລະ​ຍະ
​ສຳ​ປະ​ທານ 29 ປີ ນັບ​ຈາກ​ປີ​ກໍ່​ສ້າງ​ແລ້ວເສັດ​ເປັນ​ຕັ້ນ​ໄປ ໂດ​ຍ​ມາ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ກໍ​ໄດ້​
ກໍ່​ສ້າງ​ເສັດ​ແລ້ວ 3 ໂຄງ​ການຄື​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ 2, 5 ແລະ 6 ສ່ວນ​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ 1, 3, 4
ແລະ 7 ກໍ​ຈະ​ກໍ່ສ້າງ ສໍ​າ​ເລັດ​ໃນ​ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອູ​ທັງ 7 ໂຄງ​ການ​
ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ກວ່າ 2,590 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ/ໂມງ​ຕໍ່​ປີ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG