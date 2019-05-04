ການພັດທະນາທາງທະຫານໃຫ້ທັນສະໄໝຂອງຈີນ ໃນຮອບ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຢ່າງໃຫຍ່ໃນດ້ານການພັດທະນາລູກສອນໄຟ ແລະໃນຂົງເຂດດ້ານ
ໄຊເບີຣ໌ ແລະອະວະກາດ, ແຕ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຍັງກາງຕໍ່ ໃນການສອດແນມ
ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອລັກຂະໂມຍເອົາເທັກໂນໂລຈີ ທາງທະຫານທີ່ຫຼ້າສຸດ.
“ຈີນ ແມ່ນໃຊ້ຫຼາຍໆກຳມະວິທີ ທີ່ຈະເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນທາງທະຫານຂອງຕ່າງປະເທດ
ແລະການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ຄວບຄູ່ກັນ ຊຶ່ງຮວມທັງ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການລົງທຶນ
ໃນຕ່າງປະເທດໂດຍຕົງ, ການລັກຂະໂມຍທາງໄຊເບີຣ໌ ແລະການສະແຫວງຫາເທັກ
ໂນໂລຈີເຫຼົ່ານີ້ ຈາກບໍລິສັດເອກກະຊົນຂອງຈີນ ພ້ອມກັນກັບ ການລ່ວງລະເມີດເຂົ້າ
ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການເອົາບາດກ້າວອື່ນໆແບບຜິດກົດໝາຍ,” ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ທາງລັດຖະສະພາມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່
ໃນວັນພະຫັດ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ Randall Schriver ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດຊອບດ້ານ
ຄວາມປອດໄພໃນເຂດອິນໂດປາຊິຟິກ ໄດ້ກ່າວບອກ ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບ
ຫ້າແຈ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ວ່າ ຈີນ ມັກຈະໃຊ້ຍຸດທະວິທີທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນເກີດການຂັດແຍ້ງ
ທາງທະຫານ ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ຂອງການາກາຍມາເປັນ “ກອງທັບ
ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ພາຍໃນປີ 2049,” ຈາກການໃຊ້ການຂົ່ມຂູ່ແລະກົດດັນຕໍ່ຕ້ານ
ສື່ມວນຊົນ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາ ຕະຫຼອດເຖິງການລົບກວນລະບົບຂອງພວກ
ກຳປັ່ນຢູ່ນ່ານນ້ຳສາກົນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ນຳດ້ວຍ.
ລາຍງານ ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ວິທີນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຈີ ໃນລະດັບ
ມາດຕະຖານທາງທະຫານ ທີ່ຖືວ່າເປັນລະດັບດີ ຈາກສະຫະລັດ ທີ່ຮວມທັງ ການຕໍ່ຕ້ານ
ໃນພື້ນນ້ຳ ຫຼື submarine ໄປເຖິງ ອຸບປະກອນຕ່າງໆນຳ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ແມ່ນໄດ້ “ກະຕືລືລົ້ນ” ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະເຮັດໃຫ້
“ເປັນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ໃນລະບົບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະ
ການພັດທະນາລູກສອນໄຟ, ແຕ່ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອີ້ນປັກກິ່ງ ວ່າເປັນປໍລະປັກເທື່ອ.
“ພວກເຮົາແມ່ນແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຫັນການບໍ່ລົງຮອຍກັບຈີນ ແລະມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ
ການປະສານງານ ບ່ອນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດເກີດຂຶ້ນ,” ຊຶ່ງທ່ານ Schriver ໄດ້ບອກກັບ
ພວກນັກຂ່າວໄວ້.
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