ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ເປີດການບຸກໂຈມຕີ 5 ຄັ້ງຮອບໃໝ່ ໃສ່ລະບົບອາວຸດຂອງກຸ່ມຮູຕີ

ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນທະເລແດງ “ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໂຈມຕີ ປ້ອງກັນຕົນເອງ 5 ຄັ້ງ” ເພື່ອສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີທາງບົກ ແລະທາງທະເລ ຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ຂອງເຢເມນ, ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນວັນອາທິດ ວານນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ.
ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 3 ໂມງ ແລະ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງຊານາ (Sanaa) ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນ ຕໍ່ກຸ່ມຮູຕີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢຸດຕິການໂຈມຕີຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃສ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ໂດຍກຸ່ມກະບົດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ.
ການໂຈມຕີ 5 ຄັ້ງດັ່ງກ່າວ ລວມມີການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ "ການນຳໃຊ້ກຳປັ່ນ UUV (ກຳປັ່ນໃຕ້ນ້ຳບໍ່ມີຄົນຂັບ) ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງກຸ່ມຮູຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ" ໃນເດືອນຕຸລາ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງ ກອງບັນຊາການສູນກາງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ອີກນຶ່ງໃນ 5 ຄັ້ງຂອງການໂຈມຕີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳປັ່ນລົບບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື USV, ເຊິ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ລອຍຢູ່ເຖິງໜ້ານໍ້າ. ການນໍາໃຊ້ເຮືອດັ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫາຍາກ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ອີກສາມຄັ້ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ.
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