ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຫລື DoD ຈະບໍ່ສັ່ງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນໃໝ່ໝົດເລີຍ ຫຼັງຈາກມີການທົບທວນເບິ່ງການຮົ່ວໄຫລຂອງເອກະສານລັບຫຼາຍຮ້ອຍສະບັບ ໃນຕົ້ນປີນີ້ຢູ່ໃນເວທີສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງພວກນັກຫຼິ້ນເກມ.
ກົງກັນຂ້າມ ຜົນຂອງການທົບທວນ 45 ວັນ ທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີມາດຕະການຫຼາຍອັນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ມາດຕະ ການດ້ານຄວາມ ໝັ້ນຄົງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຮັດກຸມຫລາຍຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນສະຖານປອດໄພ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈໍາ ເປັນຕ້ອງມີ ໝົດທຸກຢ່າງເລີຍ.
"ການທົບທວນນີ້ ພົບວ່າ ພະນັກງານ DoD ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ CNSI ຫລື ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ ເວົ້າວ່າ ອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງ DoD ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງ ກັນປະເທດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນບັນທຶກ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ.
ແຕ່ທ່ານອອສຕິນ ກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ການທົບທວນທີ່ວ່ານີ້ "ໄດ້ລະບຸຂົງເຂດທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດເຮັດ ແລະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ."