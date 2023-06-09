ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ຈີນ ແລະຄິວບາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງລັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັກກິ່ງ ສ້າງສະຖານທີ່ດັກຟັງທາງອີເລັກໂທຣນິກຢູ່ເທິງເກາະດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 160 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກສະຫະລັດແມ່ນ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລື້ອງທີ່ວ່າຈີນແລະຄິວບາພວມພັດທະນາສະຖານີສອດແນມໃດໆ” ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ນາຍພົນຈັດຕະວາແພັດ ຣາຍເດີ້ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວແລ້ວ ຊຶ່ງທຳອິດປາກົດຢູ່ໃນໜ້າໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ກ່າວວ່າ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຈ່າຍເງິນຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຄິວບາ ຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບສະຖານີສອດແນມ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຈີນເກັບກຳຂໍ້ມູນການສື່ສານທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຈາກທົ່ວຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ຄ້າຍທະຫານຫຼາຍໆແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ.
ນາຍພົນຣາຍເດີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລື້ອງກ່ຽວກັບຈີນ ສ້າງຕັ້ງຖານທັບທາງທະຫານໃດໆ ຢູ່ໃນປະເທດຄິວບາ ຫຼືແຫ່ງອື່ນໃດຢູ່ໃນຂົງເຂດ.