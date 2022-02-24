ຣັດເຊຍທຳການໂຈມຕີຢູເຄຣນ ຂະນະ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ທຳສົງຄາມທີ່ມີການວາງແຜນໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວ

ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢູເຄຣນໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຕືອນປະເທດອື່ນ ບໍ່ໃຫ້ແຊກແຊງເຂົ້າໄປ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະຈະທຳການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະນາມການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ໃຊ້ຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ເພື່ອປະກາດການເລີ່ມດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ຂອງຢູເຄຣນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານການກະທຳ ໃນເຂດໂດນບັສ ຈະປະເຊີນກັບ "ຜົນຕາມມາແບບທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ."
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ (Volodymyr Zelenskyy) ກ່າວວ່າ ກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີໃສ່ໂຄງລ່າງ ດ້ານການທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ແລະກອງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງປະກາດໃຊ້ກົດໄອຍະການເສິກໃນທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ ແລະຢູ່ໃນບ້ານ.
“ບໍ່ໃຫ້ພາກັນແຕກຕື່ນ. ພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ. ພວກເຮົາກຽມພ້ອມສໍາລັບທຸກ ສິ່ງທຸກຢ່າງ. ພວກເຮົາຈະເອົາຊະນະທຸກໆຄົນໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຢູເຄຣນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເຊເລັນສ໌ກີ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມຍິງປືນໃສ່ກຳລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແລະທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃສ່ສະໜາມບິນໃນຫລາຍເມືອງຢູ່ທົ່ວຢູເຄຣນ. ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນຍັງລາຍງານອີກວ່າ ມີການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ທີ່ມາຈາກຣັດເຊຍ ແລະຈາກເບລາຣຸສ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຢູເຄຣນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຍ້ອນ “ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເກາະຜິດໃດໆ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນໂດຍກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໄດ້ເລືອກເອົາສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍ ຊີວິດ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ແລະຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດມາຈາກການໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້, ແລະສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນໃນແບບທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນແລະເດັດດ່ຽວ. ໂລກຈະໃຫ້ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ