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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຫ້າແຈ ປ່ຽນຈໍານວນທະຫານ ເປັນ 2,000 ຄົນ ໃນຊີເຣຍ 5,200 ຄົນ ໃນອີຣັກ

ຂະບວນລົດຫຸ້ມເກາະ ຂອງທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ໃກ້ກັບໝູ່ບ້ານ ຢາລານີ ຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກ ເມືອງແມນບິສ ໃນພາກເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ.

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ປະມານ 2,000 ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ຄືຫຼາຍ
ເຖິງສີ່​ເທົ່າຂອງຕົວເລກ ທີ່​ທາງເຈົ້າ​ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຈົນເຖິງເທົ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

​ໂຕ​ເລກ​ນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງ​ຄຳສັ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະ​ເທດ ທ່ານຈິ​ມ
​ແມັດ​ຕິ​ສ ​ທີ່ຈະດັດ​ແປງກ່ຽວກັບ​ວ່າ ​ທຳນຽບຫ້າແຈຮັບ​ຮູ້​ການ​ສົ່ງ​ກຳລັງ​ໄປ​ປະຕິບັດ​ງານ
ທີ່​ສຳຄັນ ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ. ​ໂຕ​ເລກ​ໃໝ່ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ ເພີ້ມກຳລັງ​ທີ່​ໄດ້້​ສົ່ງ
​ໄປ ຢູ່ປະເທດທີ່​ຍັງມີຄວາມຫລໍ່ແຫຼມ ​ແຕ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ຄວາມ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງເປັນ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ​ກ່ອນໜ້ານີ້.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ພັນເອກທະຫານ​ກອງທັບບົກ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ​ແມນ​ນິ້ງ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ
​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ໃນ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຊອກຫາຄວາມ
​ກໍ້າ​ເກິ່ງ ບອກ​ໃຫ້​ສາທາລະນະ​ຊົນອາ​ເມຣິກາ​ຮູ້​ເຖິງ​ອັນຕະລາຍ​ຂອງການ​ປະຕິບັດ​ງານ
ດ້ານ​ຄວາ​ມປອດ​ໄພ ​ແລະ​ປະຕິ​ເສດ​ເຖິງ ການໄດ້ປຽບໃດໆຂອງສັດຕູ.”

ພັນ​ເອກ​ແມນ​ນິ້ງ​ໄດ້​ໃຫ້ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຈຳນວນ​ທະ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ “ຢູ່ໃນທ່າອຽງທີ່ຫລຸດ​
ລົງ.” ​ໂຕ​ເລກ​ຂອງ​ກຳລັງທະຫານ​ສະຫະລັດ​ຢູ່​ໃນ​ອີຣັກ ຍັງຄົງ​ເດີມບໍ່ມີການປ່ຽນແປງດັ່ງ
ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ກັນ​ໃນເມື່ອ​ກ່ອນ ປະມານ 5,200 ຄົນ​ເຖິງແ​ມ່ນ ພັນ​ເອກແມນ​ນິ້ງ ກ່າວ​ວ່າ
ກຳລັງ​ສະຫະລັດຍັງ​ຢູ່ໃນທ່າອຽງຫລຸດ​ລົງ​ຕື່ມ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ທ່າອຽງ​ດັ່ງກ່າວຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຕໍ່​ໄປ.”

ອີງ​ຕາມ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ທ່ານເອຣິກ ພາ​ຮອນ ກ່າວ​ວ່າ ຈຳນວນ​ໂຕ​ເລກ​ໃໝ່​ຍັງ​ຈະ
​ບໍ່​ຮວມ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານລັບ ​ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດ ​ເຊັ່ນ​ວ່າໜ່ວຍ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ທີ່ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ​ ໃນ​ອີຣັກ.

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