ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທຳນຽບຫ້າແຈ ພົບວ່າ ການກະທຳບໍ່ບົກຜ່ອງ ໃນການໂຈມຕີຜິດພາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍໃນອັຟການິສຖານ

ພາບນີ້ຖ່າຍເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021, ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານ ກວດເບິ່ງ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຮືອນຂອງຄອບຄົວທ່ານອາມາດີ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ ຂອງສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ.

ບົດລາຍງານທົບທວນຄືນທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ເປັນອິດສະລະ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກ ພົນລະເຮືອນແລະເດັກນ້ອຍໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດວັນສຸດທ້າຍ ກ່ອນ​ສົງຄາມອັຟການິສຖານສິ້ນ​ສຸດ​ລົງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກການ ກະທຳທີ່ຜິດພາດ ຫຼືການລະເລີຍແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ແລະບົດທົບທວນນີ້ບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ເອົາໂທດທາງວິໄນໃດໆ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີທີ່ໄດ້ຮູ້ເລື້ອງນີ້ມາ.

ບົດທົບທວນຄືນທີ່​ເຮັດໂດຍພົນໂທແຊມມີ ເຊດ (Sami Said) ຂອງກອງທັບ ອາກາດ ພົບວ່າມີການເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສື່ສານກັນ ແລະມີ​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງ ໃນ ຂັ້ນຕອນຂອງການລະບຸໂຕແລະຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍຂອງການວາງລະເບີດ ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວດີ. ທ່ານເຊດ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ຄວາມຜິດພາດໃນການ ໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາດຕະການທີ່ຮອບຄອບໃນການ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຢູ່​ກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວທີ່ກ່າວໂດຍບໍ່​ປະ​ສົງ​ບອກ​ນາມ​ໃນ​ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ກວດກາຂອງກອງທັບອາກາດ ທ່ານເຊດ ກໍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະຕິບັດການໃນອັຟການິສຖານ ແລະສະນັ້ນກໍຖືວ່າ ເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ເປັນອິດສະລະກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.

ບົດທົບທວນຄືນຂອງທ່ານເຊດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນໂດຣນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ຊ່ວງເວລາຂອງສະພາບການນັ້ນ ຂະນະ ທີ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຕຶງຄຽດຢູ່ນັ້ນ ໂດຍທີ່ມີຂໍ້ມູນຫລັ່ງໄຫລ ເຂົ້າມາຕະ​ຫລອດ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກທະຫານ ແລະພົນລະເຮືອນຢູ່ທີ່ ສະໜາມບິນກາບູລ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີລະເບີດສະຫຼະຊີບ. ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນຫລັ່ງເຂົ້າໄປໃນສະໜາມບິນ ເພື່ອພະ ຍາຍາມທີ່ຈະໜີອອກຈາກປະເທດ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ.

ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານເຊດ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການສື່ສານທີ່ດີກວ່າ ເກົ່າລະຫວ່າງພວກຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈທຳການໂຈມຕີ ແລະພວກພະນັກງານ ສະໜັບສະໜຸນຄົນອື່ນໆ ອາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດດັ່​ງ​ກ່າວ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ມັນກໍອາດຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກ ລ້ຽງໄດ້.

ທ່ານເຊດ ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສືບສວນສອບສວນ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຕໍ່ລົດເກັງ Toyota ລຸ້ນ Corolla ສີຂາວ ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງ ຫານ ທ່ານ ເຊເມີໄຣ ອາມາດີ (Zemerai Ahmadi) ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ 9 ຄົນ ທີ່ລວມມີເດັກນ້ອຍ 7 ຄົນ. ທ່ານອາມາດີ ອາຍຸ 37 ປີ ເປັນພະນັກ ງານຂອງອົງການມະນຸດສະທຳຂອງອາເມຣິການ ມາຍາວນານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG