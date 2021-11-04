ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນທຳນຽບຫ້າແຈ ພົບວ່າ ການກະທຳບໍ່ບົກຜ່ອງ ໃນການໂຈມຕີຜິດພາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍໃນອັຟການິສຖານ

ບົດລາຍງານທົບທວນຄືນທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ເປັນອິດສະລະ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກ ພົນລະເຮືອນແລະເດັກນ້ອຍໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດວັນສຸດທ້າຍ ກ່ອນສົງຄາມອັຟການິສຖານສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກການ ກະທຳທີ່ຜິດພາດ ຫຼືການລະເລີຍແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະບົດທົບທວນນີ້ບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ເອົາໂທດທາງວິໄນໃດໆ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີທີ່ໄດ້ຮູ້ເລື້ອງນີ້ມາ.
ບົດທົບທວນຄືນທີ່ເຮັດໂດຍພົນໂທແຊມມີ ເຊດ (Sami Said) ຂອງກອງທັບ ອາກາດ ພົບວ່າມີການເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສື່ສານກັນ ແລະມີການຂັດຂ້ອງ ໃນ ຂັ້ນຕອນຂອງການລະບຸໂຕແລະຢັ້ງຢືນເປົ້າໝາຍຂອງການວາງລະເບີດ ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ ຮູ້ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວດີ. ທ່ານເຊດ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ຄວາມຜິດພາດໃນການ ໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີມາດຕະການທີ່ຮອບຄອບໃນການ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນຢູ່ກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວທີ່ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ກວດກາຂອງກອງທັບອາກາດ ທ່ານເຊດ ກໍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງໂດຍກົງກັບປະຕິບັດການໃນອັຟການິສຖານ ແລະສະນັ້ນກໍຖືວ່າ ເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ເປັນອິດສະລະກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ບົດທົບທວນຄືນຂອງທ່ານເຊດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນໂດຣນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍອີງໃສ່ຊ່ວງເວລາຂອງສະພາບການນັ້ນ ຂະນະ ທີ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຕຶງຄຽດຢູ່ນັ້ນ ໂດຍທີ່ມີຂໍ້ມູນຫລັ່ງໄຫລ ເຂົ້າມາຕະຫລອດ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກທະຫານ ແລະພົນລະເຮືອນຢູ່ທີ່ ສະໜາມບິນກາບູລ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີລະເບີດສະຫຼະຊີບ. ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນຫລັ່ງເຂົ້າໄປໃນສະໜາມບິນ ເພື່ອພະ ຍາຍາມທີ່ຈະໜີອອກຈາກປະເທດ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານເຊດ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການສື່ສານທີ່ດີກວ່າ ເກົ່າລະຫວ່າງພວກຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈທຳການໂຈມຕີ ແລະພວກພະນັກງານ ສະໜັບສະໜຸນຄົນອື່ນໆ ອາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ມັນກໍອາດຈະບໍ່ສາມາດຫຼີກ ລ້ຽງໄດ້.
ທ່ານເຊດ ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສືບສວນສອບສວນ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ຕໍ່ລົດເກັງ Toyota ລຸ້ນ Corolla ສີຂາວ ເມື່ອວັນທີ 29 ສິງຫາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງ ຫານ ທ່ານ ເຊເມີໄຣ ອາມາດີ (Zemerai Ahmadi) ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ 9 ຄົນ ທີ່ລວມມີເດັກນ້ອຍ 7 ຄົນ. ທ່ານອາມາດີ ອາຍຸ 37 ປີ ເປັນພະນັກ ງານຂອງອົງການມະນຸດສະທຳຂອງອາເມຣິການ ມາຍາວນານ.
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