ທຳນຽບຫ້າແຈ ກະກຽມ ປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດ ໃນຊີເຣຍ

ສະຫະລັດກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະປ່ຽນແປງແນວທາງຂອງຕົນຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໂດຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນ
ສັນຍາວ່າຈະຊ່ວຍໃນການທໍາການຟື້ນຟູຂັ້ນຕົ້ນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ລັດ
ຖະບານທາງສາດສະໜາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ປະກາດຕົນເອົາເອງນັ້ນ ພັງທະລາຍລົງ.
ກໍາລັງທະຫານທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ປົດປ່ອຍນະຄອນຣັກກາ (Raqqa) ຊຶ່ງ
ເປັນນະຄອນຫລວງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຊີເຣຍໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມານີ້. ນັບແຕ່
ນັ້ນມາ ກໍາລັງທະຫານປະຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ຫລື SDF ໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຕົນໃສ່ໃນການກໍາຈັດພວກເສດເຫລືອຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ແຕ່ວ່າ ຄາດກັນວ່າມີພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ໄອເອັສ (IS) ບໍ່ຮອດ 1,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງ SDF, ສະນັ້ນ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ (Jim Mattis) ເວົ້າວ່າ ເຖິງເວ
ລາແລ້ວສໍາລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ເປັນ "ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄປສູ່
ຄວາມເປັນປົກກະຕິ."
ທ່ານ ແມັດຕິສ (Mattis) ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວປະຈໍາທໍານຽບຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ "ສິ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຕໍ່ໄປນີ້ກໍຄື ປ່ຽນໄປຈາກການໃຊ້ແນວທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນວ່າ
ວິທີການຮຸນແຮງ ແລ້ວຫັນໄປໃຊ້ວິທີການຍຶດເອົາດິນແດນ". "ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າ ມີນັກ
ການທູດຂອງສະຫະລັດຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ."
ທ່ານ ແມັດຕິສ (Mattis) ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາວ່າຕອນໃດຈະມີນັກ
ການທູດ ແລະພະນັກງານທາງພົນລະເຮືອນໄປຍັງຊີເຣຍເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ວ່າວຽກງານໃດກໍຕາມທີ່ດໍາເນີນໄປບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າເປັນການສ້າງສາປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນັກ
ຂ່າວ VOAໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເພື່ອຂໍຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ເລື່ອງ
ດັ່ງກ່າວ.
ນອກນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ຍັງກ່າວເພີ້ມວ່າ "ເມື່ອເຮົາ
ເອົານັກການທູດໄປຍັງທີ່ນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະດໍາເນີນງານເພື່ອຟື້ນຄືນໃນຂັ້ນ
ຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີການບໍລິການກັບຄືນມາອີກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເອົາພວກສັນຍາຈ້າງໄປ
ຍັງທີ່ນັ້ນ. ຫລືສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງແບບນັ້ນ." "ມັນຈະມີເງິນຂອງສາກົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິ
ຫານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເງິນນັ້ນຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໃດນຶ່ງ ແລະບໍ່ໄດ້ໄປເຂົ້າຖົງ
ຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ."
ຈະມີການສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ການກວດລ້າງຂົງເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຖືກປົກ
ຄຸມໂດຍລະເບີດຂອງພວກກຸ່ມ ໄອເອັສ, ທີ່ທ່ານ Mattis ພັນລະນາວ່າ "ເປັນການດໍາ
ເນີນງານທີ່ໜັກ," ເພື່ອຂົນສິ່ງສະຫລັກຫັກພັງອອກ, ຟື້ນຄືນການບໍລິການແບບພື້ນຖານ
ອັນອື່ນ ແລະເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເປີດສອນຄືນໄດ້ອີກ.
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