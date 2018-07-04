ທໍານຽບຫ້າແຈ ຊ່ວຍໃຫ້ທີ່ພັກ ຊົ່ວຄາວ ແກ່ພວກເຂົ້າເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ພວມຖືກຂັງຢູ່

ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຂໍໃຫ້ກອງທັບສະຫະລັດຊ່ວຍ ເອົາທີ່ພັກອາໄສໃຫ້
ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຫລາຍພັນຄົນ ຊຶ່ງລວມທັງ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຂ້າມ
ຊາຍແດນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ມານໍານັ້ນ. ສໍາລັບທໍານຽບຫ້າແຈ
ແລ້ວ ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເປັນເລື້ອງໃໝ່ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ່ານ ທອມ ຄຣັສຊັນ (Tom Crosson) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມີ
ປະຫວັດ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜູ້ຮ່ວມງານລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຕິບັດງານຢ່າງສໍາເລັດຜົນໄດ້."
ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະໄໝລັດຖະບານຂອງທ່ານໂອບາມາເທົ່ານັ້ນ ທະຫານໄດ້ໃຫ້ທີ່ພັກອາໄສ
ແກ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ມານໍາເກືອບຮອດ 16,000 ຄົນ ຢູ່ໃນຄ້າຍ
ທະຫານ 5 ແຫ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍໜ່ວຍລາດຕະເວນຂອງສະຫະລັດ.ຄ້າຍຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແກ່ຄ້າຍທະຫານອາກາດ Lackland, ຊຶ່ງເປັນຄ້າຍ
ທະຫານຮ່ວມແຊນແອນໂຕນິໂອ (San Antonio) ໃນລັດເທັກຊັສ, ຄ້າຍທະຫານເຮືອ
ຢູ່ເວນຕົວຣາຄາວຕີ (Ventura County) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ຄ້າຍຟອດຊີລ
(Fort Sill) ໃນລັດໂອກລາໂຮມາ, ຄ້າຍທະຫານອາກາດ ໂຮໂລແມນ (Holloman) ຢູ່
ນີວແມັກຊິໂກ ແລະຄ້າຍຟອດບລິສ (Fort Bliss), ຊຶ່ງເປັນຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນ
2 ແຫ່ງຢູ່ລັດເທັກຊັສ ທີ່ຄະນະລັດຖະບານ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເລືອກເອົາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນ
ຢູ່ອາໄສຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຖືກກັກຂັງໄວ້.
ທ່ານ ມາກກຣີນເບີກ (Mark Greenberg), ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ດ້ານການ
ບໍລິຫານເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ, ແລະຄອບຄົວ ໃນສະໄໝລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ເວົ້າວ່າກະຊວງຂອງທ່ານ ຂໍໃຫ້ກອງທັບຊ່ວຍເຫລືອຕັ້ງຫລາຍຄັ້ງ ພາຍຫລັງທີ່ມີຄົນ
ເຂົ້າມາຊາຍແດນ "ທີ່ມີຈໍານວນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ, ແບບກະທັນຫັນ,
ແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ.”
ທ່ານກ່າວ”ຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ແຕ່ກ່ອນຕົວເລກຂອງເດັກນ້ອຍເຂົ້າເມື່ອງທີ່ມາຮອດຊາຍ
ແດນໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ມານໍາ ໃນແຕ່ລະເດືອນເຄີຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 2,000-3,000 ຄົນ
ບັດນີ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 10,000 ຄົນໃນແຕ່ລະເດືອນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ