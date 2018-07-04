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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທໍານຽບຫ້າແຈ ຊ່ວຍໃຫ້ທີ່ພັກ ຊົ່ວຄາວ ແກ່ພວກເຂົ້າເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ພວມຖືກຂັງຢູ່

ບ່ອນຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ ຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ຂ້າມຊາຍ ແດນເຂົ້າມາສະຫະລັດ ແບບຜິດກົດໝາຍໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ ມານໍາ ຢູ່ໃນຄ້າຍທະຫານອາກາດ Lackland Air ຢູ່ນະຄອນ ແຊນແອນໂຕນິໂອ ລັດເທັກຊັສ (ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2014)

ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ຊ່ວຍ ​ເອົາ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ໃຫ້
​ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ບໍ່ມີ​ເອກະສານ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ຊຶ່ງ​ລວມທັງ ​ເດັກນ້ອຍ​ທີ່ໄດ້​ຂ້າມ​
ຊາຍ​ແດນ​ສະຫະລັດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ໂດຍບໍ່ມີ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ມາ​ນໍານັ້ນ. ສໍາລັບ​ທໍານຽບຫ້າ​ແຈ​
ແລ້ວ ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ດັ່ງກ່າວແມ່ນ​ບໍ່ເປັນ​ເລື້ອງ​ໃໝ່​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ທ່ານ ທອມ ຄຣັສຊັນ (Tom Crosson) ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ "ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ມີ
​ປະຫວັດ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ຜູ້​ຮ່ວມ​ງານ​ລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​
ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ສໍາ​ເລັດ​ຜົນ​ໄດ້."

ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໄໝລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທະຫານ​ໄດ້​ໃຫ້​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ
​ແກ່​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່​ເປັນເດັກນ້ອຍບໍ່ມີ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ມາ​ນໍາ​ເກືອບ​ຮອດ 16,000 ຄົນ ​ຢູ່​ໃນ​ຄ້າຍ
ທະຫານ 5 ​ແຫ່ງ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງໂດຍໜ່ວຍ​ລາດຕະ​ເວນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.ຄ້າຍ​ຕ່າງໆ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ໄດ້​ແກ່ຄ້າຍ​ທະຫານ​ອາກາດ Lackland, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ້າຍ
​ທະຫານ​ຮ່ວມ​ແຊນ​ແອນໂຕ​ນິ​ໂອ (San Antonio) ​ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັສ, ຄ້າຍ​ທະຫານ​ເຮືອ
​ຢູ່​ເວນ​ຕົວຣາຄາວ​ຕີ (Ventura County) ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ຄ້າຍ​ຟອດຊີ​ລ
(Fort Sill) ​ໃນ​ລັດ​ໂອກ​ລາ​ໂຮມາ, ຄ້າຍ​ທະຫານ​ອາກາດ ​ໂຮ​ໂລ​ແມນ (Holloman) ຢູ່
​ນີວ​ແມັກ​ຊິ​ໂກ ​ແລະ​ຄ້າຍ​ຟອດບລິ​ສ (Fort Bliss), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ້າຍ​ທະຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງໃນ
​2 ​ແຫ່ງ​ຢູ່ລັດ​ເທັກ​ຊັສ ທີ່​ຄະນະລັດຖະບານ ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ບ່ອນ
ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ຖື​ກກັກ​ຂັງໄວ້.

ລົດກໍາລັງລໍຖ້າເຂົາໄປໃນຄ້າຍ Fort Bliss ຢູ່ໃນເມືອງ El Paso ຂອງລັດເທັກຊັສ
ລົດກໍາລັງລໍຖ້າເຂົາໄປໃນຄ້າຍ Fort Bliss ຢູ່ໃນເມືອງ El Paso ຂອງລັດເທັກຊັສ

ທ່ານ ມາກ​ກຣີນ​ເບີກ (Mark Greenberg), ອະດີດຜູ້​ຊ່ວຍ​ລັດຖະມົນຕີ ດ້ານ​ການ
​ບໍລິຫານ​ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ, ​ແລະ​ຄອບຄົວ ​ໃນ​ສະ​ໄໝລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ເວົ້າວ່າກະຊວງຂອງ​ທ່ານ ຂໍ​ໃຫ້​ກອງທັບ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຕັ້ງຫລາຍ​ຄັ້ງ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ມີ​ຄົນ
ເຂົ້າມາຊາຍ​ແດນ "ທີ່​ມີ​ຈໍານວນ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫລວງຫລາຍ, ​ແບບ​ກະທັນຫັນ,
​ແບບ​ບໍ່ຄາດ​ຄິດ​ມາ​ກ່ອນ.”

ທ່ານ​ກ່າວ”ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ "​ແຕ່​ກ່ອນຕົວເລກຂອງ​ເດັກນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ເມື່ອງ​ທີ່ມາ​ຮອດ​ຊາຍ
​ແດນໂດຍ​ບໍ່ມີ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ມາ​ນໍາ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ​ເຄີຍ​ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ 2,000-3,000 ຄົນ
ບັດ​ນີ້​ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ​ເປັນ 10,000 ຄົນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ."

ລົດບັນທຸກຄັນນຶ່ງແລ່ນຜ່ນປະຕູໂຂງຢູ່ຄ້າຍ Fort Dix ຢູ່ໃກ້ເມືອງ Wrightstown ລັດນີວເຈີຊີໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2007
ລົດບັນທຸກຄັນນຶ່ງແລ່ນຜ່ນປະຕູໂຂງຢູ່ຄ້າຍ Fort Dix ຢູ່ໃກ້ເມືອງ Wrightstown ລັດນີວເຈີຊີໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2007

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