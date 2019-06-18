ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ນຳພາບໃໝ່ ອອກເຜີຍແຜ່ ທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ກໍ່າປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນສອງລໍາຂອງ ຕ່າງປະເທດ ໃນອ່າວໂອມານ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ພາບທັງຫຼາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃນອັນສະຫະລັດກ່າວວ່າ ແມ່ນກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານໄດ້ເອົາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ອອກຈາກຂ້າງຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Kokuka Courageous ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ສ່ວນອີກພາບນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນບ່ອນໃດທີ່ລະເບີດໄດ້ຖືກຫ້າງໄວ້.
ພາບອີກອັນນຶ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູໃຫຍ່ ຢູ່ຂ້າງກຳປັ່ນ Courageous ຊຶ່ງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ມັນໄດ້ຖືກທຳລາຍຈາກລະເບີດອີກໜ່ວຍນຶ່ງ.
ພາບຕ່າງໆທີ່ອົງການຂ່າວໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳປັ່ນຂອງນໍເວ ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້ ສົ່ງຄວັນດຳກຸ້ມຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ.
“ອີຣ່ານ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີນີ້ ອີງຕາມພາບຫຼັກຖານທາງວີດີໂອ
ແລະຊັບພະຍາກອນພ້ອມທັງຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍເອົາລະເບີດ
ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ແຕກນັ້ນອອກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ໄດ້ແນບມາກັບຮູບພາບ
ດັ່ງກ່າວ.
ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນການໂຈມຕີກຳປັ່ນນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ແລະເອີ້ນການກ່າວຫານີ້ວ່າ ເປັນເລື້ອງ “ໜ້າຢາກຫົວ” ແລະ “ອັນຕະລາຍ.”
ຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Patrick Shanahan ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈະສົ່ງປະຫານປະມານ 1000 ຄົນໄປຍັງ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເພື່ອຈຸດປະສົງ ໃນການປ້ອງກັນຕົວ.”
ທ່ານ Shanahan ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການໂຈມຕີຂອງອີຣ່ານເມື່ອ ມໍ່ໆມານີ້
ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຂ່າວສືບລັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະວາງໃຈໄດ້ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບມານັ້ນວ່າ
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການກະທຳທີ່ເປັນປໍລະປັກຂອງກອງ ກຳລັງອີຣ່ານ
ແລະກຸ່ມຕົວແທນຂອງພວກເຂົາ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ສະຫະລັດໃນທົ່ວຂົງເຂດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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